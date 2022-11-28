Александр Беспалов рассказал о росте объемов производства коньячной продукции в РФ

Очевидно то, что небольшое количество существующих марок коньяков сегмента масс-маркет и рост конкуренции в отрасли на данный момент тормозят развитие предпринимательства в указанной нише. Несмотря на это, в двадцатку лидеров среди производителей коньяка уже вошли предприятия, которые ранее не были заметны на большом рынке. В их числе — ООО ВКЗ «Шереметьевский», учредитель которого мог бы стать партнером Юрия Шефлера, основателя SPI Group.