Александр Беспалов рассказал о росте объемов производства коньячной продукции в РФ

Росалкогольрегулирование поделилось информацией, согласно которой за период с января по октябрь объемы выпуска коньяка выросли на 14,66%, составив 7,18 млн дал. Что касается водки, ее производство выросло на 7,7%, достигнув 67,01 млн дал.
Глава ГК «Традиции успеха» Александр Беспалов сообщает: «В России возник тренд на переориентацию потребителей на продукцию низкого ценового сегмента, включая недорогие коньяки (до 550 рублей)». Владелец предприятия, выпускающего такую продукцию, как коньяк «Золото династии» и водка «Хорта», считает, что переориентация на рынке алкогольной продукции сформировалась параллельно с процессами импортозамещения. Об этом информирует «Коммерсантъ».
Бизнесмен также рассказал, что увеличение спроса на эту категорию продукции станет катализатором в процессе вывода на рынок новых российских брендов. Поэтому его группа компаний «Традиции успеха» планирует наладить выпуск новых марок коньяков традиционных выдержек и коньячных коктейлей.
Согласно аналогичному мнению руководства Крымской водочной компании (КВК), потребление коньяков отечественного производства выросло в связи с процессами импортозамещения. По информации, полученной от Виктора Золотницкого, руководителя КВК, недорогие коньяки составляют 40% отраслевых продаж.
Очевидно то, что небольшое количество существующих марок коньяков сегмента масс-маркет и рост конкуренции в отрасли на данный момент тормозят развитие предпринимательства в указанной нише. Несмотря на это, в двадцатку лидеров среди производителей коньяка уже вошли предприятия, которые ранее не были заметны на большом рынке. В их числе — ООО ВКЗ «Шереметьевский», учредитель которого мог бы стать партнером Юрия Шефлера, основателя SPI Group.