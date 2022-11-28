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Чучело сиамского крокодила не прошло таможню в Новосибирском аэропорту

Сегодня, 09:26
Фото: 1MI
Крокодил
Сотрудники таможенного поста аэропорта Толмачево обнаружили у прибывающего из Вьетнама туриста экзотический сувенир, который был не задекларирован. Чучело крокодила стало экспонатом музея Томского государственного университета.

Согласно конвенции СИТЕС (соглашению о международной торговле видами дикой фауны и флоры гарантирующая, что международная торговля дикими животными и растениями не создает угрозы их выживанию. - Прим. ред.) подобные сувениры должны проходить таможенную декларацию в аэропорту взлета. Однако гражданин России воспользовался “зеленым” коридором на посадку в самолет.

Бдительные сотрудники таможни обнаружили чучело в багаже туриста. Сиамский крокодил был изъят, за сокрытие экспоната нарушителю грозит административное дело по ч.1 ст.16.2 КоАП РФ - недекларирование товаров.

Ценный экземпляр на безвозмездной основе передали томскому зоологическому музею.

В аэропорту Толмачево на 18 часов задержали рейс Новосибирск - Дубай.

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#Происшествия#Новосибирск#Россия#Крокодил#Аэропорт Толмачево#Томский государственный университет
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