Чучело сиамского крокодила не прошло таможню в Новосибирском аэропорту

Согласно конвенции СИТЕС (соглашению о международной торговле видами дикой фауны и флоры гарантирующая, что международная торговля дикими животными и растениями не создает угрозы их выживанию. - Прим. ред.) подобные сувениры должны проходить таможенную декларацию в аэропорту взлета. Однако гражданин России воспользовался “зеленым” коридором на посадку в самолет.
Бдительные сотрудники таможни обнаружили чучело в багаже туриста. Сиамский крокодил был изъят, за сокрытие экспоната нарушителю грозит административное дело по ч.1 ст.16.2 КоАП РФ - недекларирование товаров.
Ценный экземпляр на безвозмездной основе передали томскому зоологическому музею.
В аэропорту Толмачево на 18 часов задержали рейс Новосибирск - Дубай.