Чучело сиамского крокодила не прошло таможню в Новосибирском аэропорту

Согласно конвенции СИТЕС (соглашению о международной торговле видами дикой фауны и флоры гарантирующая, что международная торговля дикими животными и растениями не создает угрозы их выживанию. - Прим. ред.) подобные сувениры должны проходить таможенную декларацию в аэропорту взлета. Однако гражданин России воспользовался “зеленым” коридором на посадку в самолет.