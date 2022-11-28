После доклада министра губернатор Новосибирской области Андрей Травников сказал, что социальная карта имеет широкие возможности, как для горожан, так и для муниципалитета. Городские власти смогут реализовывать свои социальные программы с её помощью, а люди экономить, пользуясь скидками в транспорте и магазине.