Глава Минцифры области отметил, что с социальной карты новосибирец сможет рассчитываться за проезд в общественном транспорте, получать по ней лекарства и другие услуги. Любой горожанин будет знать, какие льготы и услуги ему положены.
«Социальная карта жителя – это информационная система, которая содержит сведения о всех льготах гражданина. Сейчас существуют карты студента, школьника и транспортные. При их предъявлении, гражданин получает услуги. Мы планируем их выпуск на 1 квартал 2023 года, параллельно будем запускать сервис по получению льготных препаратов и рецептов из молочной кухни», - заявил Цукарь.
После доклада министра губернатор Новосибирской области Андрей Травников сказал, что социальная карта имеет широкие возможности, как для горожан, так и для муниципалитета. Городские власти смогут реализовывать свои социальные программы с её помощью, а люди экономить, пользуясь скидками в транспорте и магазине.