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Карту жителя Новосибирской области начнут выдавать в 2023 году

Сегодня, 05:12
Фото: 1MI
Социальную карту жители Новосибирской области получат в 1 квартале 2023 года
Социальную карту жители Новосибирской области получат в 1 квартале 2023 года. Об этом сообщил министр цифрового развития региона Сергей Цукарь в ходе заседания в правительстве 28 ноября.

Глава Минцифры области отметил, что с социальной карты новосибирец сможет рассчитываться за проезд в общественном транспорте, получать по ней лекарства и другие услуги. Любой горожанин будет знать, какие льготы и услуги ему положены.

«Социальная карта жителя – это информационная система, которая содержит сведения о всех льготах гражданина. Сейчас существуют карты студента, школьника и транспортные. При их предъявлении, гражданин получает услуги. Мы планируем их выпуск на 1 квартал 2023 года, параллельно будем запускать сервис по получению льготных препаратов и рецептов из молочной кухни», - заявил Цукарь.

После доклада министра губернатор Новосибирской области Андрей Травников сказал, что социальная карта имеет широкие возможности, как для горожан, так и для муниципалитета. Городские власти смогут реализовывать свои социальные программы с её помощью, а люди экономить, пользуясь скидками в транспорте и магазине.

 

#Алина Шефер#Новосибирск#Новосибирская область#Скидки#Проезд#Общественный транспорт#Общество
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