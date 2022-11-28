Мать убитого студента считает вынесенный Денису Миллеру приговор недостаточно суровым

«Сына нашего (Дениса Губарева.- Прим.ред) никто не вернет, а страдания и боль останутся с нами на всю жизнь. Но 16 лет — это очень мало, учитывая, что почти два года он (Денис Миллер.- Прим.ред) был в СИЗО, сейчас осталось чуть больше 14 лет», — приводит слова Екатерины "Вести Новосибирск".
Несправедливым она считает и признание Дениса Миллера невиновным в самоубийстве девушки.
«Соня (девушка убитого, которая совершила самоубийство после смерти молодого человека. — Прим. ред.) ушла из-за того, что на ее глазах убили любимого человека. Это было сделано точно намеренно»,- заявила Екатерина Губарева
Напомним, что в понедельник, 28 ноября, суд признал Дениса Миллера виновным в убийстве Дениса Губарева и приговорил к 16 годам строгого режима.