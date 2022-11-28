Мать убитого студента считает вынесенный Денису Миллеру приговор недостаточно суровым

«Сына нашего (Дениса Губарева.- Прим.ред) никто не вернет, а страдания и боль останутся с нами на всю жизнь. Но 16 лет — это очень мало, учитывая, что почти два года он (Денис Миллер.- Прим.ред) был в СИЗО, сейчас осталось чуть больше 14 лет», — приводит слова Екатерины "Вести Новосибирск".