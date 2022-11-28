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Мать убитого студента считает вынесенный Денису Миллеру приговор недостаточно суровым

Сегодня, 13:00
Фото: 1MI
Тюремная решетка
Екатерина Губарева прокомментировала решение суда, по которому бывший педагог ВУЗа, убивший ножом ее сына на почве ревности, получил лишь 16 лет строго режима. Мать потерпевшего требует пожизненного заключения для Миллера.

«Сына нашего (Дениса Губарева.- Прим.ред) никто не вернет, а страдания и боль останутся с нами на всю жизнь. Но 16 лет — это очень мало, учитывая, что почти два года он (Денис Миллер.- Прим.ред) был в СИЗО, сейчас осталось чуть больше 14 лет», — приводит слова Екатерины "Вести Новосибирск".

Несправедливым она считает и признание Дениса Миллера невиновным в самоубийстве девушки.

«Соня (девушка убитого, которая совершила самоубийство после смерти молодого человека. — Прим. ред.) ушла из-за того, что на ее глазах убили любимого человека. Это было сделано точно намеренно»,- заявила Екатерина Губарева

Напомним, что в понедельник, 28 ноября, суд признал Дениса Миллера виновным в убийстве Дениса Губарева и приговорил к 16 годам строгого режима.

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#Приговор#Новосибирск#Денис Миллер#Екатерина Губарева#Происшествия#Общество
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