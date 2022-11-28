Министр строительства Колмаков: «До ввода нового ЛДС осталось совсем немного времени»

2022 год, как никогда, показал, как умеет мобилизоваться строительная отрасль региона, которая остается локомотивом экономики нашей области. Безусловно, проблемы были, но они решались, в том числе, при поддержке федерального центра, который оперативно откликался на наши запросы и выдавал действенные меры поддержки строителей. Нам удалось решить многие проблемы, не допустить банкротств и появления новых долгостроев. Да, есть объекты, которые мы взяли на контроль и работаем с застройщиками, но все они строились еще по старым схемам, без применения эскроу-счетов.