Министр строительства Колмаков: «До ввода нового ЛДС осталось совсем немного времени»

Алексей Викторович, есть ли уже точная дата сдачи в эксплуатацию нового ЛДС?
Новый ледовый дворец в Новосибирске – сооружение уникальное по многим параметрам – размерам, наполнению, применяемым технологиям и материалам. Это очень интересный, сложный проект, подобного которому мы еще не строили на территории нашего региона. В него вложено много усилий, и осталось совсем немного времени до ввода объекта в эксплуатацию. В конце декабря на новой площадке планируется провести пробную товарищескую хоккейную встречу, и она обязательно состоится на новом ледовом поле.
Каким будет объем сдачи жилья по итогам 2022 года в Новосибирской области?
Мы планируем, что по итогам 2022 года на территории Новосибирской области будет введено более 2 млн. кв. м жилья. Уже сегодня мы практически выполнили этот показатель, а впереди еще месяц работы – традиционно самый результативный. Как правило, половина этой цифры – показатели города Новосибирск.
После начала СВО руководители крупнейших строительных компаний заявляли об острых проблемах, возникших в отрасли. Удалось ли их преодолеть? Выросло ли с тех пор число долгостроев? Строительных компаний на грани банкротства?
2022 год, как никогда, показал, как умеет мобилизоваться строительная отрасль региона, которая остается локомотивом экономики нашей области. Безусловно, проблемы были, но они решались, в том числе, при поддержке федерального центра, который оперативно откликался на наши запросы и выдавал действенные меры поддержки строителей. Нам удалось решить многие проблемы, не допустить банкротств и появления новых долгостроев. Да, есть объекты, которые мы взяли на контроль и работаем с застройщиками, но все они строились еще по старым схемам, без применения эскроу-счетов.
Удается ли сократить список долгостроев в области? Сколько их всего, и какой долгострой самый старый?
За последние два года нам удалось раскачать ситуацию в регионе с обманутыми дольщиками, и сдвинуть эту проблему с «мертвой точки». В этом нам помогает целый перечень областных и федеральных механизмов помощи дольщикам – это и масштабные инвестроекты, и субсидии на подключение долгостроев к технологическим сетям, и взаимодействие с федеральным ППК «Фонд развития территорий». По решению Наблюдательного совета публично-правовой компании проблемы 32 долгостроев Новосибирской области решаются при софинансировании фонда: по 24 домам осуществляются выплаты, дольщики 8 долгостроев получат своё жильё в достроенных домах. Это настоящий прорыв в решении данного вопроса.
Проблемы еще более двух десятков долгостроев решаются за счет реализации масштабных инвестиционных проектов. Сегодня на территории области реализуется 41 МИП, в стадии согласования – еще несколько. По реализации уже заключенных проектов инициаторами МИП будет передано более 35 тысяч кв.м. жилья гражданам, пострадавшим от недобросовестных застройщиков. Кроме того, благодаря МИПам ликвидируется дефицит на достройку проблемных объектов на сумму порядка 2, 5 млрд рублей. Реализация всех проектов позволила восстановить и запустить процесс восстановления нарушенных прав 3 940 семей – дольщиков 23 проблемных жилых домов Новосибирской области. Среди них – старейший долгострой региона, дом по ул. Ивлева, 160, история которого длится более 30 лет. Надеемся, что в следующем году и ее удастся завершить новосельем дольщиков.
Сократились ли трудовые ресурсы в сфере строительства в результате частичной мобилизации?
Критического дефицита трудовых ресурсов в сфере строительства после частичной мобилизации, мы пока не ощущаем. Но кадровый вопрос сейчас в принципе стоит в строительной отрасли очень остро, подготовке квалифицированных специалистов сегодня уделяется огромное внимание на всех уровнях власти.
В Новосибирской области ведется очень активное строительство – как жилого сектора, так и крупных инфраструктурных объектов, и объектов социальной инфраструктуры. Финансирование строительства таких объектов в последние годы выросло в пять раз. А значит, потребность в квалифицированных кадрах будет только возрастать.
Насколько подорожали стройматериалы с начала 2022 года? Если да, то какие позиции подорожали больше?
Последние два года вопросы ценообразования в строительстве – одни из самых актуальных. Сегодня на фоне незначительных ценовых колебаний некоторых групп ресурсов мы наблюдаем как превышение стоимости одних материалов, так и понижение других относительно показателей 1 квартала 2022 года. При этом конъюнктура рынка зачастую неоднородна: один и тот же материал у разных поставщиков может вести себя по-разному.
Изменения мы еще наблюдаем, но общий тренд указывает на нормализацию цен и, что крайне важно, - на предсказуемость изменений стоимости строительных ресурсов.
Строители не обращаются к нам с жалобами на увеличение цен – а это также указывает на нормализацию рынка.
Не повредят ли репутации новосибирской строительной отрасли громкие уголовные дела в отношении застройщиков и девелоперов в 2022 году?
Строительная отрасль – мощный отлаженный механизм, который способен работать в самых разных условиях. Но стабильность отрасли зависит от стабильной работы каждого строительного предприятия, поэтому громкие дела, связанные с крупными застройщиками, безусловно, отражаются на работе строительного комплекса. Но у нас в регионе большой пул проверенных застройщиков, силами которых мы сможем справляться с любыми поставленными задачами.