Также в списке есть школа №97 на улице Кирова и школа №36 на Авиастроителей. Там было 10 ДТП. А по 9 аварий произошло в семи учебных заведениях, расположенных на улицах: Бориса Богаткова, Промышленной, Титова, Макаренко и Физкультурной.