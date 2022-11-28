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Названы самые опасные школы в Новосибирске

Сегодня, 04:50
Фото: 1MI
1 место по количеству ДТП заняла 94 школа

В Новосибирске составили антирейтинг опасных школ

Эксперты из Москвы назвали наиболее опасные школы в Новосибирске из-за числа произошедших ДТП, подробности узнали с сайта Московского госуниверситета геодезии и картографии (МИИГАиК).

Специалисты МИИГАиК собрали данные о дорожно-транспортных происшествий за последние 7 лет в пяти российских городах: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Казань и Ростов-на-Дону. В антирейтинге учитывалось число пострадавших в авариях школьников – в пятиминутной доступности от учебного заведения.

В этом списке Новосибирск занял 4 место из 5 городов. Оказалось, что самые опасные школы в столице Сибири - №94, на улице Серафимовича и №142, на улице Героев Революции. С 2015-2022 гг. там произошло 12 аварий, в которых пострадали дети.

Также в списке есть школа №97 на улице Кирова и школа №36 на Авиастроителей. Там было 10 ДТП. А по 9 аварий произошло в семи учебных заведениях, расположенных на улицах: Бориса Богаткова, Промышленной, Титова, Макаренко и Физкультурной.

Самые громкие смерти детей в школах Новосибирска в 2022 году
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Читайте также о пяти самых громких смертей в школах Новосибирской области. В материале говорится о девочке, которая свела счеты с жизнью в туалете, а также о погибшем мальчике на физкультуре. 

#Новосибирск#Дети#Школа#Эмилия Губарева
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