Специалисты МИИГАиК собрали данные о дорожно-транспортных происшествий за последние 7 лет в пяти российских городах: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Казань и Ростов-на-Дону. В антирейтинге учитывалось число пострадавших в авариях школьников – в пятиминутной доступности от учебного заведения.
В этом списке Новосибирск занял 4 место из 5 городов. Оказалось, что самые опасные школы в столице Сибири - №94, на улице Серафимовича и №142, на улице Героев Революции. С 2015-2022 гг. там произошло 12 аварий, в которых пострадали дети.
Также в списке есть школа №97 на улице Кирова и школа №36 на Авиастроителей. Там было 10 ДТП. А по 9 аварий произошло в семи учебных заведениях, расположенных на улицах: Бориса Богаткова, Промышленной, Титова, Макаренко и Физкультурной.
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