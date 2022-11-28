Происходит это так: вы отдаете книжку курьеру, он уходит и проставляет записи от врачей и вручает вам документ с пройденной медкомиссией. Только вот не все работодатели «слепые». Поддельные документы легко вычислить. Услуга пользуется популярностью из-за ее оперативности, но лучше всего сходить в государственную поликлинику и добросовестно пройти комиссию.