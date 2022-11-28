Продажа липовых справок широко применяется и распространяется в Новосибирске, иными словами – поставлена на поток. Медицинские документы покупают студенты, учителя, водители, сотрудники общепита – для допуска на учебу или работу.
Найти место, где можно купить медицинскую книжку и поставить все подписи и печати врачей – оказалось не трудно. Книжку можно купить только в Центре гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области – за 330 рублей.
А вот далее уже люди обращаются к мошенникам. В книжку предлагается проставить медосмотр и лекцию по санитарному минимуму – всего за 1300 рублей. На это потребуется не больше часа.
Происходит это так: вы отдаете книжку курьеру, он уходит и проставляет записи от врачей и вручает вам документ с пройденной медкомиссией. Только вот не все работодатели «слепые». Поддельные документы легко вычислить. Услуга пользуется популярностью из-за ее оперативности, но лучше всего сходить в государственную поликлинику и добросовестно пройти комиссию.
Напомним, что женщину осудили за покупку липовой справки от коронавируса. Она применила ее при трудоустройстве на работу в магазин. Сибирячка отделалась штрафом.