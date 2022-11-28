В отеле тоже используют ароматы, чтобы запомниться гостям и вызвать приятные ассоциации, но это не какой-то уникальный парфюм, а приятные запахи, знакомые с детства. Перед Новым годом, уже в ноябре можно заметить в "Гранд Автограф" легкий хвойный аромат. Видимо, он не только в диффузорах, но и в отдушке для белья, и в моющих средствах, потому что чувствуется везде и создает новогоднее настроение.