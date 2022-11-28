atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Топ отелей Новосибирска - что скрывается за роскошью пятизвездников

Сегодня, 08:34
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info
Отель "Горский Сити" - заметная высотка на левом берегу Новосибирска

Закулисье отелей Новосибирска - о чем не всегда рассказывают гостям

В Новосибирске более 700 отелей и гостиниц - на что только не идут их управляющие, чтобы выделиться среди такого количества и навсегда остаться в сердце своих гостей. Уникальный аромат, открытый бар, вид на Оперный театр или небоскребы города. Закулисье отелей глазами корреспондента Атас.Инфо.

Три самых главных момента при выборе отеля

Качество сна - основное, за что больше всего любят отели. В исследовании приняли участие более 45 тысяч человек, отметивших качество сна, хороший Wi-Fi и обслуживание при выборе отеля. Новосибирские отели обращают внимание не только на матрасы и чистоту белья, но и на высоту кровати, которая, как оказалось, немаловажный фактор для романтических пар. Заглянем в закулисье пяти абсолютно разных отелей Новосибирска.

Отель с сибирской душой 

Такая концепция у высотного отеля на левом берегу Новосибирска Gorskiy City. Глядя, на высотку с современным остеклением об этом сложно догадаться, но при входе в отель, сразу замечаешь фотозону с медведями и самовар с горячим чаем.

Фотозона Gorskiy City на входе
Фото: atas.info

В 12 часов каждый день на входе в отель закипает самовар - гостям наливают чай с травами, каждый день разный.

Чай из самовара в Gorskiy City
Фото: atas.info

Ресторан отеля еще раз напомнит вам, что вы в Сибири, в меню - пельмени с начинкой из четырех видов мяса, сбитень, сезонные местные блюда.

Морковная икра в ресторане Gorskiy City
Фото: atas.info

В номерах на стенах вместо обоев сосновые ветки - дизайн после ремонта вписывается в общую сибирскую концепцию. Отдельная фишка, которую стараются использовать все отели Новосибирска при возможности - это виды из окна. В Gorskiy City это виды на высотки левого берега. Стоимость номера на двоих с пятницы по воскресенье в Gorskiy City составит 11000 рублей.

Номер на 20-ом этаже Gorskiy City
Фото: atas.info

Отель для путешественников и романтических пар

Самый эмоциональный из всех всех органов чувств - это обоняние. Запахи мгновенно способны перенести человека не только в пространстве, но и во времени. Эту фишку с успехом использует "Миротель". Фирменный аромат разработан специально для отеля и он ненавязчиво присутствует буквально везде. 

Отель "Миротель" разработал свой собственный аромат
Фото: atas.info

Высота кровати имеет значение - особенно, если в номер заезжает пара. Кровати в отеле специально выше обычного - чтобы было удобно заниматься любовью.

Высокие кровати - в "Миротель" город Новосибирск
Фото: atas.info

Ресепшн отеля находится на втором этаже - для спокойствия гостей, так как секьюрити отеля на первом этаже не пропускает случайных посетителей.

Ресепшн в "Миротель" находится на втором этаже
Фото: atas.info

Здесь же, на втором этаже находится лобби отеля, бар и вход в ресторан, где гостей поят гранатовым чаем. Отдохнуть в отеле вдвоем с пятницы по воскресенье можно за 9100 руб с завтраками или за 7500 рублей без завтраков.

Лобби "Миротель" в Новосибирске
Фото: atas.info
Сибирячка оплатила 36 ночей в отеле татуировкой
Узнать подробнее

К чему обязывают пять звезд 

Единственный пятизвездочный отель Новосибирска недавно сменил вывеску с "Мариотт" на "Гранд Автограф" и вышел из международной сети в связи с санкциями. Это никак не повлияло на популярность отеля у знаменитостей и блогеров - здесь останавливаются прима-балерины НОВАТ, а для Филиппа Киркорова даже пришлось удлинять кровать в люксе, хотя она там и так была 2 на 2 метра.

Люкс в отеле "Гранд Автограф" Новосибирск
Фото: atas.info

Узнаваемая фишка отеля - номера с видом на Оперный театр. Цена такого номера дороже обычного на 840 рублей в сутки. Особенно красиво в окнах отеля выглядит ночная подсветка НОВАТ. В отеле два ресторана - на втором этаже и на крыше, а также две круглогодично работающих капсулы с зимним обогревом - с видом на центр Новосибирска.

Панорамные окна и люстра в холле отеля моются ночью - чтобы ничего не мешало гостям.

Люстра в холле "Гранд Автогораф" Новосибирск
Фото: atas.info

Бассейн в отеле тоже с видом на центр Новосибирска. Несмотря на загрузку в 70% в будний день в ноябре, бассейн и СПА центр отеля пустовал.

Бассейн в Гранд Автограф, отеле в центре Новосибирска
Фото: atas.info

В отеле тоже используют ароматы, чтобы запомниться гостям и вызвать приятные ассоциации, но это не какой-то уникальный парфюм, а приятные запахи, знакомые с детства. Перед Новым годом, уже в ноябре можно заметить в "Гранд Автограф" легкий хвойный аромат. Видимо, он не только в диффузорах, но и в отдушке для белья, и в моющих средствах, потому что чувствуется везде и создает новогоднее настроение.

Заезд выходного дня с пятницы по воскресенье на двоих с видом на Оперный театр в "Гранд Автограф" будет стоить 9600 руб.

30-этажный апарт-отель появится на Красном проспекте в Новосибирске
Узнать подробнее

Чем СПА-отель отличается от санатория?

Слово "санаторий" больше не звучит модно, совсем другое дело СПА ("Sanitas pro Aqua"), что в переводе с латинского означает "здоровье с помощью воды". Такую концепцию выбрал отель "Крона", расположенный на берегу Обского моря, в Бердске, городе спутнике Новосибирска.

СПА-отель "Крона" на берегу Обского моря в Бердске
Фото: atas.info

Самое главное в "Кроне" - это процедуры, часть которых входит в стоимость номера, а часть можно оплатить дополнительно. Отель является семейным - летом на улице прямо под окнами большой детский бассейн, зимой доносится шум из детской комнаты. Часто путевки в отель покупают дети своим родителям. Можно остановиться в номере с видом на сосновый лес и море.

Отель "Крона" Бердск, номер с видом на лес и заснеженное море
Фото: atas.info

Второй вариант размещения в СПА-отеле "Крона" - в зимнем двухэтажном кедровом домике. Заезд выходного дня в номере для двоих, включая СПА и массаж – 26000 руб.

Кедровый домик в отеле ""Крона" Бердск
Фото: atas.info
Яркий летающий объект заметили в Бердске 26 октября – узнали, что это
Узнать подробнее

Апарт-отель - как дома, только в гостях

Американская сеть отелей, несмотря на санкции, не расторгла договор с новосибирским отелем "Рамада". В отеле можно купить или снять апартаменты. Закрытая территория, сосновый бор и частная школа - основное, за что выбирают именно этот отель жители и гости Новосибирска.

Макет отеля "Рамада" в Новосибирске
Фото: atas.info

Концепция отеля - чтобы гости чувствовали себя как дома, поэтому в каждом номере есть кухня, стиральная машина и гладильная доска.

Сеть отелей "Рамада" в Новосибирске
Фото: atas.info

Номер с пятницы по воскресенье на двоих в варианте стандарт без завтраков будет стоить 8100 рублей. В проживание входит посещение бассейна и тренажерного зала. Кстати, бассейн в отеле "Рамада" самый большой из всех отелей Новосибирска - длиной 20 метров и глубиной 1,4 метра.

Тренажерный зал в отеле "Рамада", город Новосибирск
Фото: atas.info

Несмотря на то, что в Новосибирске уже сейчас более 700 отелей и гостиниц, продолжают строиться новые отели, и продаваться уже построенные гостиничные комплексы. Хотя отельный бизнес имеет свои риски - например, в октябре 2022 года молодожены разнесли гостиницу во время празднования свадьбы.

#Ольга Храмушкина
Подпишитесь
Названы самые опасные школы в Новосибирске
Сегодня, 04:50
Плоскостопие - врач рассказал, чем опасна болезнь, с которой не призывают в армию
Вчера, 05:01
Министр строительства Колмаков: «До ввода нового ЛДС осталось совсем немного времени»
Сегодня, 04:02
Без отопления в мороз остались 22 дома под Новосибирском – в чем причина
Сегодня, 04:17
За убийство из ревности студента НГТУ преподаватель из Новосибирска сядет на 16 лет
Сегодня, 07:51