Качество сна - основное, за что больше всего любят отели. В исследовании приняли участие более 45 тысяч человек, отметивших качество сна, хороший Wi-Fi и обслуживание при выборе отеля. Новосибирские отели обращают внимание не только на матрасы и чистоту белья, но и на высоту кровати, которая, как оказалось, немаловажный фактор для романтических пар. Заглянем в закулисье пяти абсолютно разных отелей Новосибирска.
Такая концепция у высотного отеля на левом берегу Новосибирска Gorskiy City. Глядя, на высотку с современным остеклением об этом сложно догадаться, но при входе в отель, сразу замечаешь фотозону с медведями и самовар с горячим чаем.
В 12 часов каждый день на входе в отель закипает самовар - гостям наливают чай с травами, каждый день разный.
Ресторан отеля еще раз напомнит вам, что вы в Сибири, в меню - пельмени с начинкой из четырех видов мяса, сбитень, сезонные местные блюда.
В номерах на стенах вместо обоев сосновые ветки - дизайн после ремонта вписывается в общую сибирскую концепцию. Отдельная фишка, которую стараются использовать все отели Новосибирска при возможности - это виды из окна. В Gorskiy City это виды на высотки левого берега. Стоимость номера на двоих с пятницы по воскресенье в Gorskiy City составит 11000 рублей.
Самый эмоциональный из всех всех органов чувств - это обоняние. Запахи мгновенно способны перенести человека не только в пространстве, но и во времени. Эту фишку с успехом использует "Миротель". Фирменный аромат разработан специально для отеля и он ненавязчиво присутствует буквально везде.
Высота кровати имеет значение - особенно, если в номер заезжает пара. Кровати в отеле специально выше обычного - чтобы было удобно заниматься любовью.
Ресепшн отеля находится на втором этаже - для спокойствия гостей, так как секьюрити отеля на первом этаже не пропускает случайных посетителей.
Здесь же, на втором этаже находится лобби отеля, бар и вход в ресторан, где гостей поят гранатовым чаем. Отдохнуть в отеле вдвоем с пятницы по воскресенье можно за 9100 руб с завтраками или за 7500 рублей без завтраков.
Единственный пятизвездочный отель Новосибирска недавно сменил вывеску с "Мариотт" на "Гранд Автограф" и вышел из международной сети в связи с санкциями. Это никак не повлияло на популярность отеля у знаменитостей и блогеров - здесь останавливаются прима-балерины НОВАТ, а для Филиппа Киркорова даже пришлось удлинять кровать в люксе, хотя она там и так была 2 на 2 метра.
Узнаваемая фишка отеля - номера с видом на Оперный театр. Цена такого номера дороже обычного на 840 рублей в сутки. Особенно красиво в окнах отеля выглядит ночная подсветка НОВАТ. В отеле два ресторана - на втором этаже и на крыше, а также две круглогодично работающих капсулы с зимним обогревом - с видом на центр Новосибирска.
Панорамные окна и люстра в холле отеля моются ночью - чтобы ничего не мешало гостям.
Бассейн в отеле тоже с видом на центр Новосибирска. Несмотря на загрузку в 70% в будний день в ноябре, бассейн и СПА центр отеля пустовал.
В отеле тоже используют ароматы, чтобы запомниться гостям и вызвать приятные ассоциации, но это не какой-то уникальный парфюм, а приятные запахи, знакомые с детства. Перед Новым годом, уже в ноябре можно заметить в "Гранд Автограф" легкий хвойный аромат. Видимо, он не только в диффузорах, но и в отдушке для белья, и в моющих средствах, потому что чувствуется везде и создает новогоднее настроение.
Заезд выходного дня с пятницы по воскресенье на двоих с видом на Оперный театр в "Гранд Автограф" будет стоить 9600 руб.
Слово "санаторий" больше не звучит модно, совсем другое дело СПА ("Sanitas pro Aqua"), что в переводе с латинского означает "здоровье с помощью воды". Такую концепцию выбрал отель "Крона", расположенный на берегу Обского моря, в Бердске, городе спутнике Новосибирска.
Самое главное в "Кроне" - это процедуры, часть которых входит в стоимость номера, а часть можно оплатить дополнительно. Отель является семейным - летом на улице прямо под окнами большой детский бассейн, зимой доносится шум из детской комнаты. Часто путевки в отель покупают дети своим родителям. Можно остановиться в номере с видом на сосновый лес и море.
Второй вариант размещения в СПА-отеле "Крона" - в зимнем двухэтажном кедровом домике. Заезд выходного дня в номере для двоих, включая СПА и массаж – 26000 руб.
Американская сеть отелей, несмотря на санкции, не расторгла договор с новосибирским отелем "Рамада". В отеле можно купить или снять апартаменты. Закрытая территория, сосновый бор и частная школа - основное, за что выбирают именно этот отель жители и гости Новосибирска.
Концепция отеля - чтобы гости чувствовали себя как дома, поэтому в каждом номере есть кухня, стиральная машина и гладильная доска.
Номер с пятницы по воскресенье на двоих в варианте стандарт без завтраков будет стоить 8100 рублей. В проживание входит посещение бассейна и тренажерного зала. Кстати, бассейн в отеле "Рамада" самый большой из всех отелей Новосибирска - длиной 20 метров и глубиной 1,4 метра.
Несмотря на то, что в Новосибирске уже сейчас более 700 отелей и гостиниц, продолжают строиться новые отели, и продаваться уже построенные гостиничные комплексы. Хотя отельный бизнес имеет свои риски - например, в октябре 2022 года молодожены разнесли гостиницу во время празднования свадьбы.