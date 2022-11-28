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Труп новосибирца пролежал на улице несколько часов

Сегодня, 01:36
Фото: 1MI
При каких обстоятельствах умер мужчина - неизвестно

В Новосибирске на улице нашли труп мужчины

Тело мужчины обнаружили в Кировском районе Новосибирска, о чем сообщили очевидцы в соцсетях.

По сообщению свидетелей из Телеграм-канала «АСТ-54 Black», тело неизвестного мужчины нашли 27 ноября. Он лежал на улице в Северо-Чемском жилмассиве на улице Герцена.

В комментариях тг-канала очевидцы заявляют, что тело лежало на дороге с 17 часов, а обнаружили его около 19 часов.

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Правоохранители подтвердили смерть мужчины. На месте работали следователи и полиция.

Пока неизвестно, носит ли смерть криминальный характер, но некоторые сибиряки в комментариях пишут, что новосибирец мог погибнуть, упав с высоты. Однако официальных комментариев правоохранители не дают.

Напомним, что жуткая авария произошла на площади инженера Будагова в Новосибирске в прошлое воскресенье. От удара машина загорелась, а людей зажало в салоне. Есть погибшие. 

#Эмилия Губарева#Происшествия#Новосибирск#Погиб
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