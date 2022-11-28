По сообщению свидетелей из Телеграм-канала «АСТ-54 Black», тело неизвестного мужчины нашли 27 ноября. Он лежал на улице в Северо-Чемском жилмассиве на улице Герцена.
В комментариях тг-канала очевидцы заявляют, что тело лежало на дороге с 17 часов, а обнаружили его около 19 часов.
Правоохранители подтвердили смерть мужчины. На месте работали следователи и полиция.
Пока неизвестно, носит ли смерть криминальный характер, но некоторые сибиряки в комментариях пишут, что новосибирец мог погибнуть, упав с высоты. Однако официальных комментариев правоохранители не дают.
Напомним, что жуткая авария произошла на площади инженера Будагова в Новосибирске в прошлое воскресенье. От удара машина загорелась, а людей зажало в салоне. Есть погибшие.