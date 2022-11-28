Как рассказали наши читатели, стоимость поездки в такси поднялась ровно в два раза. Речь идет о популярном приложении «Яндекс Go».
К примеру, стоимость поездки до центра от улицы Выборной, составляет 258 рублей, вместо 150. От железнодорожного вокзала до зоопарка, стоимость поездки составляет 245 рублей, вместо 130. Не дешевле доехать и от микрорайона Родники до центра – вместо 250 рублей, приложение просит 500.
Отметим, что в Новосибирске утром в понедельник, 28 ноября, столбик термометра показывает -28 градусов. Днем потеплеет до -24.