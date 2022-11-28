К примеру, стоимость поездки до центра от улицы Выборной, составляет 258 рублей, вместо 150. От железнодорожного вокзала до зоопарка, стоимость поездки составляет 245 рублей, вместо 130. Не дешевле доехать и от микрорайона Родники до центра – вместо 250 рублей, приложение просит 500.