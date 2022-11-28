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Цены на такси взлетели в несколько раз в Новосибирске – причиной стал мороз?

Сегодня, 03:30
Фото: 1MI
Цены взлетели в два раза

В Новосибирске из-за морозов взлетели цены на такси 28 ноября

В 30-градусный мороз в Новосибирске взлетели цены на такси, сообщают читатели Atas.info.

Как рассказали наши читатели, стоимость поездки в такси поднялась ровно в два раза. Речь идет о популярном приложении «Яндекс Go».

К примеру, стоимость поездки до центра от улицы Выборной, составляет 258 рублей, вместо 150. От железнодорожного вокзала до зоопарка, стоимость поездки составляет 245 рублей, вместо 130. Не дешевле доехать и от микрорайона Родники до центра – вместо 250 рублей, приложение просит 500.

 

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Отметим, что в Новосибирске утром в понедельник, 28 ноября, столбик термометра показывает -28 градусов. Днем потеплеет до -24. 

#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Цены
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