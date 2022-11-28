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В Новосибирске продлены сроки неблагоприятных метеоусловий

Сегодня, 10:43
Фото: 1MI
Заводы зимой
Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды продлило режим неблагоприятных метеоусловий.

По словам специалистов, 28 ноября с 18.00 и до 18.00 30 ноября на территории Новосибирска сохранятся неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей в атмосфере.

Ситуации присвоена первая степень опасности.

При наступлении  неблагоприятных метеоусловий происходит накопление загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. Если погодные условия могут привести к накоплению вредных веществ в воздухе, то эти прогнозы передаются прежде всего промышленным предприятиям — основным загрязнителям воздушного бассейна. Делается это для того, чтобы хозяйствующие субъекты изменили режим работы и сократили на время количество выбрасываемых в воздух вредных веществ.

Также к ухудшению ситуации может привести количество выхлопных газов, которые скапливаются в основном в самом нижнем слое атмосферы.

Ранее Atas.info сообщал о критический уровень загрязнение воздуха в Новочибирске 28 ноября.

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#Общество#Новосибирск#НМО#Неблагоприятные метеороголичские условия
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