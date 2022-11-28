В Новосибирске продлены сроки неблагоприятных метеоусловий

При наступлении неблагоприятных метеоусловий происходит накопление загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. Если погодные условия могут привести к накоплению вредных веществ в воздухе, то эти прогнозы передаются прежде всего промышленным предприятиям — основным загрязнителям воздушного бассейна. Делается это для того, чтобы хозяйствующие субъекты изменили режим работы и сократили на время количество выбрасываемых в воздух вредных веществ.

Также к ухудшению ситуации может привести количество выхлопных газов, которые скапливаются в основном в самом нижнем слое атмосферы.

Ранее Atas.info сообщал о критический уровень загрязнение воздуха в Новочибирске 28 ноября.