В Новосибирске продлены сроки неблагоприятных метеоусловий

По словам специалистов, 28 ноября с 18.00 и до 18.00 30 ноября на территории Новосибирска сохранятся неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей в атмосфере.
Ситуации присвоена первая степень опасности.
При наступлении неблагоприятных метеоусловий происходит накопление загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. Если погодные условия могут привести к накоплению вредных веществ в воздухе, то эти прогнозы передаются прежде всего промышленным предприятиям — основным загрязнителям воздушного бассейна. Делается это для того, чтобы хозяйствующие субъекты изменили режим работы и сократили на время количество выбрасываемых в воздух вредных веществ.
Также к ухудшению ситуации может привести количество выхлопных газов, которые скапливаются в основном в самом нижнем слое атмосферы.
Ранее Atas.info сообщал о критический уровень загрязнение воздуха в Новочибирске 28 ноября.