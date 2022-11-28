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В Новосибирской области из-за морозов не довезли до школ 1381 ребенка

Сегодня, 04:35
Фото: 1MI
Крепкий мороз не позволил довести детей до школ в Новосибирской области
Крепкий мороз не позволил довести детей до школ в Новосибирской области в понедельник, 28 ноября. Об этом сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский в ходе заседания в правительстве.

Водители школьных автобусов сообщили об отмене (частично или полностью) подвоза детей в учебные учреждения в 6 районах региона. Всему виной лютый 40-градусный мороз за окном.

«До школ не доехали 681 ребенок в Искитимском районе, 18 детей в Колыванском. Ни один из учащихся, а всего их 114, не подвезен в школу в Сузунском районе. Аналогичная ситуация в Коченевском, Черепановском, Тогучинском районах», - доложил глава Минтранса области.

Всего сегодня уроки пропустили 1381 школьников из 89 сел, городов и районов региона. Это случилось не из-за поломки автобусов, а из-за морозов до -42 градусов утром.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Школа#Мороз
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