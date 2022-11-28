В Новосибирской области полностью отменили бумажные больничные

Бумажные больничные листы канули в лету в Новосибирской области. Теперь сибирякам не придется высиживать длинные очереди в поликлиниках для получения больничного листа - эту услугу полностью перевели в онлайн-формат, сообщил министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь.

«В этом году мы полностью отказались от бумажных больничных. Перешли на электронный медицинский сертификат. Теперь перед нами стоит задача - отказаться от бумаги в ближайшие два года. И уже в следующем году мы также переведем другие услуги в онлайн», - доложил Цукарь губернатору области Андрею Травникову на заседании в правительстве 28 ноября 2022 года. По словам главы Минцифры региона, сейчас без бумажных заявлений предоставляются горожанам социальные доплаты к пенсии, компенсации расходов за капремонт, пособия, материнский капитал. Всего дистанционно можно оформить около 40 услуг. Также в планах ведомства перевести госуслуги в социальные сети. А именно сделать мини приложение во «ВКонтакте».