Вице-мэру Новосибирска предъявили обвинение по делу о клевете

Чиновник и его адвокат возмущены тем, как ведется следственный процесс и почему Артем стал подозреваемым.
«Судите сами: есть человек, который признался, что ему принадлежит телеграм-канал. Человек разместил информацию, распространил, заявил об этом в показаниях. Он остается свидетелем, а мне предъявляют обвинение», — приводит слова Скатова НГС.
Ранее Скатов проходил по этому делу свидетелем, и в его квартире проходили обыски. Адвокат чиновника заявил, что конфискованные устройства, которые Скатов мог использовать для совершения преступления, обвиняемому вернули.
Обвинение показалось вице-мэру настолько абсурдным, что для большего общественного резонанса чиновник подал ходатайство о предоставлении переводчика на казахский язык (Скатов родился в казахском городе Семипалатинск.- Прим.ред).
Напомним, что расследование началось в 2022 году, когда депутат Государственной думы Дмитрий Савельев подал заявление на Telegram-канал, опорочивший его честь и достоинство. Правоохранители нашли хозяина канала и автора проблемного текста. Артем Скатов, по мнению следователей, является заказчиком материала.