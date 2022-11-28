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Вице-мэру Новосибирска предъявили обвинение по делу о клевете

Сегодня, 14:08
Фото: VK-профиль Артема Скатова
Артем Скатов

Артем Скатов обвиняется в уголовном преступлении

Следственный отдел Октябрьского отдела полиции, расследующий дело о клевете в адрес депутата Госдумы Дмитрия Савельева, предъявил обвинение вице-мэру Новосибирска Артему Скатову.

Чиновник и его адвокат возмущены тем, как ведется следственный процесс и почему Артем стал подозреваемым.

«Судите сами: есть человек, который признался, что ему принадлежит телеграм-канал. Человек разместил информацию, распространил, заявил об этом в показаниях. Он остается свидетелем, а мне предъявляют обвинение», — приводит слова Скатова НГС.

Ранее Скатов проходил по этому делу свидетелем, и в его квартире проходили обыски. Адвокат чиновника заявил, что конфискованные устройства, которые Скатов мог использовать для совершения преступления, обвиняемому вернули.

Обвинение показалось вице-мэру настолько абсурдным, что для большего общественного резонанса чиновник подал ходатайство о предоставлении переводчика на казахский язык (Скатов родился в казахском городе Семипалатинск.- Прим.ред).

Напомним, что расследование началось в 2022 году, когда депутат Государственной думы Дмитрий Савельев подал заявление на Telegram-канал, опорочивший его честь и достоинство. Правоохранители нашли хозяина канала и автора проблемного текста. Артем Скатов, по мнению следователей, является заказчиком материала.

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#Происшествия#Политика#Новосибирск#Россия#Артем Скатов#Клевета#Дмитрий Савельев
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