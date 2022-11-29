Адвокатов освободили от мобилизации в России

После начала частичной мобилизации в России, у адвокатов теперь есть бронь. Иными словами – их не призовут на службу. Как сообщают «Новые Известия», Федеральная палата адвокатов обращалась с этим вопросом в министерство юстиции, а Союз адвокатов России - к зампреду правительства.