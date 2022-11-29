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Адвокатов освободили от мобилизации в России

Сегодня, 10:10
Фото: 1MI
Эту профессию внесли в список подлежащих к брони
Адвокатов внесли в списки пребывающих в запасе и подлежащих бронированию, о чем сообщили в мобилизационном управлении Минобороны РФ.

После начала частичной мобилизации в России, у адвокатов теперь есть бронь. Иными словами – их не призовут на службу. Как сообщают «Новые Известия», Федеральная палата адвокатов обращалась с этим вопросом в министерство юстиции, а Союз адвокатов России - к зампреду правительства.

Тогда, после запроса, Минобороны заявили, что адвокатам предоставляется бронь. Президент САР Игорь Трунов предположил, что может возникнуть конфликт интересов. Связано это с тем, что реестры адвокатов ведет Минюст, а в октябре они отказали в гарантии юристам отсрочки от мобилизации.

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#Эмилия Губарева#Частичная мобилизация в России#Бронь#2022
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