На свадьбу они потратили 1,5 млн рублей. Торжество было в армянском стиле: с танцами, шашлыком и конкурсами. Влюбленные заняли второе место в шоу. Они не набрали нужного количества баллов до победы. Тот, кто выиграет в конкурсе шоу, отправится в свадебное путешествие.