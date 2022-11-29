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Армянские танцы у моря: в шоу «Четыре свадьбы» сыграла свадьбу пара из Бердска

Сегодня, 04:02
Фото: Телеканал Пятница/Четыре свадьбы
Возлюбленные заняли второе место

Влюбленная пара из Бердска сыграла свадьбу на шоу «Четыре свадьбы»

Армянскую свадьбу Мальвины и Оганеса показали на шоу «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница». Торжество прошло со всеми традициями.

Мальвине 25 лет, а ее жениху Оганесу – 29. Влюбленная пара живет в Бердске Новосибирской области. Праздник провели на берегу Обского водохранилища – со всеми армянскими традициями.

Познакомились молодые люди в социальных сетях. Вскоре открыли совместный бизнес – студию красоты в Новосибирске. Мальвина работает управляющей, а Оганес – колористом.

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На свадьбу они потратили 1,5 млн рублей. Торжество было в армянском стиле: с танцами, шашлыком и конкурсами. Влюбленные заняли второе место в шоу. Они не набрали нужного количества баллов до победы. Тот, кто выиграет в конкурсе шоу, отправится в свадебное путешествие.

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#Эмилия Губарева#Общество#Свадьба#Бердск
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