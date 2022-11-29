В Новосибирске отменили аукцион на поиск подрядчика строительства Южного транзита

Из документации следует, что отмена торгов связана с нарушениями требований при объявлении закупки. Выяснилось, что заказчик «Управление контрактной системы» не учел некоторые затраты.
Например, на транспортно-экономические изыскания. Кроме этого, к описанию объекта закупки прикрепили недействующий документ. В итоге заказчик отменил закупку.
Напомним, что подрядчика искали для проведения проектно-изыскательных работ для строительства Южного транзита. Цена контракта достигала 880 млн рублей.
Южный транзит свяжет две трассы федерального уровня. Магистраль будет иметь от 4 до 6 полос.