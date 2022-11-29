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Аукцион отменили: поиск подрядчика строительства Южного Транзита в НСО не состоялся

Сегодня, 04:45
Фото: 1MI
Речь идет о подрядчике, который разработает проект

В Новосибирске отменили аукцион на поиск подрядчика строительства Южного транзита

Поиск подрядчика, который должен разработать проект строительства работ на Южном транзите – отменили. Подробности озвучили на сайте госзакупок.

Из документации следует, что отмена торгов связана с нарушениями требований при объявлении закупки. Выяснилось, что заказчик «Управление контрактной системы» не учел некоторые затраты.

Например, на транспортно-экономические изыскания. Кроме этого, к описанию объекта закупки прикрепили недействующий документ. В итоге заказчик отменил закупку.

Новосибирская область ищет автора проекта Южного транзита
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Напомним, что подрядчика искали для проведения проектно-изыскательных работ для строительства Южного транзита. Цена контракта достигала 880 млн рублей.

Южный транзит свяжет две трассы федерального уровня. Магистраль будет иметь от 4 до 6 полос. 

#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирская область
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