Мэрия Новосибирска не увидела причину грязи и слякоти на дорогах в «Бионорде»

На новосибирских дорогах не первый год возникает слякоть и грязь после обработки улиц «Бионордом». Горожане считают, что всему виной реагент, который также разъедает зимнюю обувь.
Однако, как пишет НГС, причиной грязи и слякоти стал не «Бионорд», а тяжелая техника, которая выезжает либо со стройплощадок, либо из частных секторов, где дороги сделаны из щебня.
В мэрии считают, что обработка дорог «Бионордом» уменьшило число аварий в городе.
Напомним, что ранее мэр Анатолий Локоть заявлял про применение "Бионорда". По его словам, реагент позволяет эффективно бороться с наледью на проезжей части. При минус 20 градусах реагент топит снег, а задача дорожников, вовремя убирать кашу с улиц.