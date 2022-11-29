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«Бионорд» - не виноват: мэрия Новосибирска раскрыла причину грязи на дорогах

Сегодня, 02:55
Фото: 1MI
власти не считают, что грязь возникает из-за реагента

Мэрия Новосибирска не увидела причину грязи и слякоти на дорогах в «Бионорде»

Дороги от гололеда в Новосибирске обрабатывают реагентом «Бионорд». От сибиряков мэрия не раз слышала претензии по обработке, однако власти не видят проблему в этом реагенте.

На новосибирских дорогах не первый год возникает слякоть и грязь после обработки улиц «Бионордом». Горожане считают, что всему виной реагент, который также разъедает зимнюю обувь.

Жителей Новосибирска возмутила грязь на дорогах от реагента «Бионорд»
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Однако, как пишет НГС, причиной грязи и слякоти стал не «Бионорд», а тяжелая техника, которая выезжает либо со стройплощадок, либо из частных секторов, где дороги сделаны из щебня.

В мэрии считают, что обработка дорог «Бионордом» уменьшило число аварий в городе. 

В мэрии Новосибирска довольны использованием реагента "Бионорд" на дорогах
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Напомним, что ранее мэр Анатолий Локоть заявлял про применение "Бионорда". По его словам,  реагент позволяет эффективно бороться с наледью на проезжей части. При минус 20 градусах реагент топит снег, а задача дорожников, вовремя убирать кашу с улиц. 

#Эмилия Губарева#Город#Новосибирск
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