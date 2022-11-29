Дело против депутата Заксобрания НСО Сидоренко передано в суд

“Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным прокурором Новосибирской области обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу”, - говорится в сообщении.
Как установили следователи, Сидоренко заключил с администрацией Новосибирска договор аренды земельного участка для строительства торгового центра. Затем парламентарий изготовил поддельные документы, согласно которым объект был построен, зарегистрировал несуществующее здание на “Новоторг-Сиб” и приобрел участок по заниженной стоимости. В результате мэрии был нанесен ущерб в размере 163 млн рублей.
Подсудимый полностью признал вину и возместил ущерб.
В настоящее время депутат находится под домашним арестом. Суд избрал ему такую меру пресечения несмотря на то, что перед накануне задержания он собирался улететь в Испанию.