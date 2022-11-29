Дело против депутата Заксобрания НСО Сидоренко передано в суд

Как установили следователи, Сидоренко заключил с администрацией Новосибирска договор аренды земельного участка для строительства торгового центра. Затем парламентарий изготовил поддельные документы, согласно которым объект был построен, зарегистрировал несуществующее здание на “Новоторг-Сиб” и приобрел участок по заниженной стоимости. В результате мэрии был нанесен ущерб в размере 163 млн рублей.