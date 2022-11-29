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Как за три минуты узнать размер будущей пенсии на сайте Госуслуги

Сегодня, 08:47
Фото: Freepik
Спрогнозировать размер будущей пенсии можно заранее

Что влияет на повышение пенсии - можно узнать в расчетах Пенсионного калькулятора

Пенсионный калькулятор поможет рассчитать размер пенсии на сайте Госуслуги без обращения в ПФР. Достаточно доступа в личный кабинет на сайте Госуслуги, чтобы рассчитать будущую пенсию и понять, как вы можете управлять размером своей пенсии. Читайте пошаговую инструкцию, как это сделать.

Как узнать размер пенсии через Пенсионный калькулятор

Сделать это можно в любое время, даже если вы еще только начали трудовую деятельность. Пенсия формируется исходя из размера взносов, которые работодатель начисляет на заработную плату и переводит в Пенсионный Фонд, а с 2023 года будет переводить в Социальный Фонд.

Работодатель платит деньги в Пенсионный Фонд, а на счет сотрудника начисляют баллы в зависимости от перечисленной суммы. Когда подойдет время пенсии, количество баллов умножат на стоимость одного балла. Стоимость балла меняется, в 2022 году она составляет 118,09 рублей.

К полученной сумме добавляется фиксированная сумма, которая тоже меняется каждый год. В 2022 году фиксированная сумма составляет 7 220,74 руб. Пенсионное обеспечение ограничивает максимальную заработную плату, на которую начисляются взносы для расчета количества баллов. В 2022 году максимальная заработная плата до вычета НДФЛ, облагаемая страховыми взносами - 130 416,67 рублей в месяц.

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Как узнать, сколько пенсионных баллов накоплено

Узнать, сколько баллов у вас уже накопилось на данный момент, и на какую пенсию вы можете рассчитывать можно на сайте Госуслуги. Для этого введите сначала свой логин и пароль. Как только вы зайдете на сайт вы увидите изображение Робота Макса, который предложит вам сделать запрос.

Робот Макс - проводник по сайту Госуслуги предложит сделать запрос
Фото: atas.info

В поле, где написано "Введите запрос" напишите "Пенсионный калькулятор" и нажмите ввод. После этого под вашим запросом появится вопрос "Что вас интересует?" и синяя кнопка "Пенсионный калькулятор", на которую нужно нажать.

Пенсионный калькулятор на сайте Госуслуги помогает рассчитать размер будущей пенсии.
Фото: atas.info

Вы перейдете на страницу, где в режиме реального времени сможете рассчитать размер пенсии. Услуга предоставляется бесплатно, расчет можно делать сколько угодно раз, и каждый раз вводить новые или старые данные. Нажмите на синюю кнопку "Получить услугу".

Пенсионный калькулятор поможет рассчитать предполагаемый размер пенсии
Фото: atas.info

После этого вы увидите подробное описание, что учитывает данный расчет - размер зарплаты, размер дохода самозанятого (если есть), стаж, военную службу или период ухода за детьми. Сделанный расчет не является официальным и носит условный характер, но позволяет приблизительно оценить размер будущей пенсии.

Данный пенсионный калькулятор не применяется для военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, если они не работали на должностях, не относящихся к военной службе и не имеют страхового стажа.

Расчет пенсионных коэффициентов за 2022 год
Фото: atas.info

Расчет пенсионных коэффициентов

Сразу под описанием начинается Расчет пенсионных коэффициентов, которые могут быть начислены вам в текущем году. В открывшемся окошке введите средний размер заработной платы, которую вы получаете в 2022 году до вычета НДФЛ. НДФЛ - это налог на доходы физических лиц, который составляет 13%.

Если вы не знаете размер своей заработной платы до вычета НДФЛ, вы можете умножить сумму, которую вы получаете каждый месяц на 1,13. Еще один вариант - узнать размер заработной платы до вычета НДФЛ в бухгалтерии. После того, как вы ввели нужную цифру в окно, нажмите "Рассчитать". Вы сразу увидите количество пенсионных баллов (коэффициентов), которые вам начислят за текущий год.

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Пенсионные права

Этот раздел может быть уже заполнен, если вы ранее вводили данные на сайте, если нет, то нужно ввести ваш год рождения и пол. Здесь же нужно отметить, проходили ли вы военную службу и сколько у вас детей.

Период отпуска по уходу за ребенком тоже идет в стаж, поэтому нужно ввести данные о количестве лет, которые вы официально провели в таком отпуске, если он был. Рядом с окошком для ввода данных есть знак вопроса, нажав на который, вы увидите объяснение, как производится расчет.

Необходимо ввести или проверить данные для расчета условного размера пенсии.
Фото: atas.info

Заполните этот раздел и нажмите на кнопку "Рассчитать". Вы сразу получите информацию о ваших накопленных коэффициентах и о стаже на сегодняшний день. 

Пример расчета условного размера пенсии
Фото: atas.info

Как управлять своей будущей пенсией

В третьем разделе нужно заполнить, как вы планируете продолжить свою трудовую деятельность - в найме, в качестве самозанятого, или сочетая эти варианты работы. Здесь нужно внести данные о вашем предполагаемом доходе и о том, сколько лет до пенсии вы еще планируете работать. От этих показателей зависит размер вашей будущей пенсии.

Если после возникновения у вас права на страховую пенсию, вы планируете какой-то период не обращаться за ее назначением, размер пенсии будет увеличен. "Выходить на пенсию поздно - выгодно!" заявляет официальный сайт госуслуг. Если вы обратитесь за пенсией через 5 лет, после того, как она должна быть назначена, то фиксированная сумма вырастет в 1,36 раз, а страховая в 1,45 раз.

Заполнив все ячейки этого раздела, нажмите на кнопку "Рассчитать", и вы получите расчет количества индивидуальных коэффициентов за весь период стажа и предполагаемый размер пенсии.

Помимо пенсий существуют социальные выплаты, например, выплаты на детей. В материале Атас.Инфо - какие выплаты на детей еще остались в декабре 2022 года.

#Ольга Храмушкина
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