Сделать это можно в любое время, даже если вы еще только начали трудовую деятельность. Пенсия формируется исходя из размера взносов, которые работодатель начисляет на заработную плату и переводит в Пенсионный Фонд, а с 2023 года будет переводить в Социальный Фонд.
Работодатель платит деньги в Пенсионный Фонд, а на счет сотрудника начисляют баллы в зависимости от перечисленной суммы. Когда подойдет время пенсии, количество баллов умножат на стоимость одного балла. Стоимость балла меняется, в 2022 году она составляет 118,09 рублей.
К полученной сумме добавляется фиксированная сумма, которая тоже меняется каждый год. В 2022 году фиксированная сумма составляет 7 220,74 руб. Пенсионное обеспечение ограничивает максимальную заработную плату, на которую начисляются взносы для расчета количества баллов. В 2022 году максимальная заработная плата до вычета НДФЛ, облагаемая страховыми взносами - 130 416,67 рублей в месяц.
Узнать, сколько баллов у вас уже накопилось на данный момент, и на какую пенсию вы можете рассчитывать можно на сайте Госуслуги. Для этого введите сначала свой логин и пароль. Как только вы зайдете на сайт вы увидите изображение Робота Макса, который предложит вам сделать запрос.
В поле, где написано "Введите запрос" напишите "Пенсионный калькулятор" и нажмите ввод. После этого под вашим запросом появится вопрос "Что вас интересует?" и синяя кнопка "Пенсионный калькулятор", на которую нужно нажать.
Вы перейдете на страницу, где в режиме реального времени сможете рассчитать размер пенсии. Услуга предоставляется бесплатно, расчет можно делать сколько угодно раз, и каждый раз вводить новые или старые данные. Нажмите на синюю кнопку "Получить услугу".
После этого вы увидите подробное описание, что учитывает данный расчет - размер зарплаты, размер дохода самозанятого (если есть), стаж, военную службу или период ухода за детьми. Сделанный расчет не является официальным и носит условный характер, но позволяет приблизительно оценить размер будущей пенсии.
Данный пенсионный калькулятор не применяется для военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, если они не работали на должностях, не относящихся к военной службе и не имеют страхового стажа.
Сразу под описанием начинается Расчет пенсионных коэффициентов, которые могут быть начислены вам в текущем году. В открывшемся окошке введите средний размер заработной платы, которую вы получаете в 2022 году до вычета НДФЛ. НДФЛ - это налог на доходы физических лиц, который составляет 13%.
Если вы не знаете размер своей заработной платы до вычета НДФЛ, вы можете умножить сумму, которую вы получаете каждый месяц на 1,13. Еще один вариант - узнать размер заработной платы до вычета НДФЛ в бухгалтерии. После того, как вы ввели нужную цифру в окно, нажмите "Рассчитать". Вы сразу увидите количество пенсионных баллов (коэффициентов), которые вам начислят за текущий год.
Этот раздел может быть уже заполнен, если вы ранее вводили данные на сайте, если нет, то нужно ввести ваш год рождения и пол. Здесь же нужно отметить, проходили ли вы военную службу и сколько у вас детей.
Период отпуска по уходу за ребенком тоже идет в стаж, поэтому нужно ввести данные о количестве лет, которые вы официально провели в таком отпуске, если он был. Рядом с окошком для ввода данных есть знак вопроса, нажав на который, вы увидите объяснение, как производится расчет.
Заполните этот раздел и нажмите на кнопку "Рассчитать". Вы сразу получите информацию о ваших накопленных коэффициентах и о стаже на сегодняшний день.
В третьем разделе нужно заполнить, как вы планируете продолжить свою трудовую деятельность - в найме, в качестве самозанятого, или сочетая эти варианты работы. Здесь нужно внести данные о вашем предполагаемом доходе и о том, сколько лет до пенсии вы еще планируете работать. От этих показателей зависит размер вашей будущей пенсии.
Если после возникновения у вас права на страховую пенсию, вы планируете какой-то период не обращаться за ее назначением, размер пенсии будет увеличен. "Выходить на пенсию поздно - выгодно!" заявляет официальный сайт госуслуг. Если вы обратитесь за пенсией через 5 лет, после того, как она должна быть назначена, то фиксированная сумма вырастет в 1,36 раз, а страховая в 1,45 раз.
Заполнив все ячейки этого раздела, нажмите на кнопку "Рассчитать", и вы получите расчет количества индивидуальных коэффициентов за весь период стажа и предполагаемый размер пенсии.
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