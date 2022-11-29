Если после возникновения у вас права на страховую пенсию, вы планируете какой-то период не обращаться за ее назначением, размер пенсии будет увеличен. "Выходить на пенсию поздно - выгодно!" заявляет официальный сайт госуслуг. Если вы обратитесь за пенсией через 5 лет, после того, как она должна быть назначена, то фиксированная сумма вырастет в 1,36 раз, а страховая в 1,45 раз.