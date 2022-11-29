Кошка-долгожительница из Британии попала в Книгу рекордов Гиннесса

Как пишут «Новые известия» со ссылкой на Business Insider, Флосси - обычная дворовая кошка. Котенком её подобрала на улице семья, членов которой она, к слову, уже пережила. Так она оказалась в приюте, откуда её взяла на передержку девушка по имени Вики Грин.