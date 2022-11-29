Кошка-долгожительница из Британии попала в Книгу рекордов Гиннесса

Кошке-долгожительнице около 26 лет и 316 дней. На «человеческом» - это 120 лет. Не удивительно, что Флосси признали самой старой в мире.
Как пишут «Новые известия» со ссылкой на Business Insider, Флосси - обычная дворовая кошка. Котенком её подобрала на улице семья, членов которой она, к слову, уже пережила. Так она оказалась в приюте, откуда её взяла на передержку девушка по имени Вики Грин.
Новая хозяйка рассказала, что питомица очень постарела, оглохла, частично ослепла, но до сих пор вполне здорова и игрива. Девушка даже завидует своей любимице, желает прожить столько же.
Стоит отметить, ещё несколько лет назад рекорд кошачьего долгожительства принадлежал коту Крем-Пуффу из Техаса. Он дожил до 38 лет.