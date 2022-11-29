Панно "Покорители Оби" в Новосибирске может опять стать объектом культурного наследия

Мозаика была создана в 70-х годах прошлого века новосибирским художником Владимиром Соколом. В 2012 году после обращения новосибирцев монумент отреставрировали, для чего его исключили из перечня объектов культурного наследия. Не удалось найти аттестованного скульптора-реставратора, которому можно поручить восстановление подобных объектов.