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Панно "Покорители Оби" в Новосибирске может опять стать объектом культурного наследия

Сегодня, 09:32
Фото: Сайт правительства НСО
Панно возле ОбьГЭС
Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Новосибирской области сообщила, что установит историко-культурную ценность панно "Покорители Оби" в микрорайоне ОбьГЭС Новосибирска.

"Работы включают обследование объекта, фиксацию, историко-архитектурные, историко-градостроительные и архивные исследования", - говорится в сообщении.

Вердикт обещают вынести к марту будущего года.

Мозаика была создана в 70-х годах прошлого века новосибирским художником Владимиром Соколом. В 2012 году после обращения новосибирцев монумент отреставрировали, для чего его исключили из перечня объектов культурного наследия. Не удалось найти аттестованного скульптора-реставратора, которому можно поручить восстановление подобных объектов.

Ранее в Октябрьском районе Новосибирска выставили на продажу земли военного городка №17, там планируется построить жилые дома. Общественница Елена Гавровская добилась встречи с председателем СКР Александром Бастрыкиным, после чего в военном городке начали восстанавливать мемориал.

До этого новосибирцы возмутились результатом реставрации стелы героям ВОВ возле ТЦ "Роял парк".

После слов Бастрыкина об уголовном деле в Новосибирске восстановят военный мемориал
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#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область#ОбьГЭС#Панно
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