Панно "Покорители Оби" в Новосибирске может опять стать объектом культурного наследия

"Работы включают обследование объекта, фиксацию, историко-архитектурные, историко-градостроительные и архивные исследования", - говорится в сообщении.
Вердикт обещают вынести к марту будущего года.
Мозаика была создана в 70-х годах прошлого века новосибирским художником Владимиром Соколом. В 2012 году после обращения новосибирцев монумент отреставрировали, для чего его исключили из перечня объектов культурного наследия. Не удалось найти аттестованного скульптора-реставратора, которому можно поручить восстановление подобных объектов.
Ранее в Октябрьском районе Новосибирска выставили на продажу земли военного городка №17, там планируется построить жилые дома. Общественница Елена Гавровская добилась встречи с председателем СКР Александром Бастрыкиным, после чего в военном городке начали восстанавливать мемориал.
До этого новосибирцы возмутились результатом реставрации стелы героям ВОВ возле ТЦ "Роял парк".