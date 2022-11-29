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Работа в Донбассе: ТОП-5 самых дорогих вакансий в ДНР и ЛНР

Сегодня, 10:05
Фото: 1MI
Наиболее востребованы в Донбассе рабочие строительных специальностей

Как уехать на работу в Донбасс из Новосибирска и сколько там платят

Работа вахтовым методом в Луганской и Донецкой народных республиках дает шанс неплохо заработать. Зарплата в разы выше, чем в Новосибирской области предлагается специалистам в новых субъектах РФ. Смотрим, какие профессии больше всего востребованы в Донбассе, и какие зарплаты предлагаются

На территориях ЛНР и ДНР в Донбассе, где до сих пор неспокойно, требуется много рабочих рук. При этом зарплаты зачастую предлагают значительно выше, чем в России. Отчасти это оправдано тем, что существует вероятность попасть под обстрел

Какие специалисты нужны в Донбассе

В первую очередь, нужны рабочие всего спектра строительных специальностей, которые будут заняты на восстановлении разрушенных в ходе военных действия зданий и дорог. Объявления о наборе таких специалистов занимают большую часть от всех вакансий. Ищут сотрудников для работы вахтовым методом компании из России, что участвуют в восстановлении донбасской инфраструктуры.

"Требуются специалисты с опытом работы от двух-трёх лет. Зарплатные предложения вакансий – выше среднерыночных". – сообщает пресс-служба рекрутинговой компании Superjob.

По данным компании, наиболее востребованы бульдозеристы, экскаваторщики, каменщики, штукатуры и подсобные рабочие. Причем последние, не имея никакой строительной квалификации, могут заработать за месяц больше, чем высококлассный профессионал на стройплощадке в России.

Какие условия труда предлагают рабочим

Одна из ведущих российских компаний, которая занимается набором людей для работы вахтовым методом, московская фирма "СтройКом", предлагает трудиться по схемам 60 дней на объекте — 30 дома, либо 30 рабочих дней и неделя отдыха. Жилье предоставляется бесплатно, причем может варьироваться от строительного вагончика до благоустроенной квартиры. Питание обговаривается отдельно  - оно может быть как полностью за счет работодателя, так и по специальным льготным ценам.

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Люди зачисляются в штат "СтройКома", который непосредственно и платит им заплату, а организации, в интересах которых компания нанимает строителей, рассчитываются с ней, как с юрлицом. На работу берут только граждан России.

Похожие условия прописаны и в описании вакансий, которые размещают сами строительные компании на сервисах подбора персонала.

Самые высокооплачиваемые вакансии в Донбассе

Если у вас есть удостоверение бульдозериста или экскаваторщика и опыт работы по специальности более года, то в городе Луганске вам готовы платить от 300 тысяч рублей в месяц. Никаких других требований для соискателей на этой позиции не предъявляют. Проживание в рабочем общежитии и 3-разовое питание за счет работодателя.

180 тысяч рублей в месяц обещают разнорабочему. Впрочем, как понятно из текста предложения, эти деньги платят за серьезный риск. Речь идет об "обустройстве линии обороны фронта". Никакого опыта в строительной отрасли от соискателей не требуют, с удовольствием трудоустроят даже студентов. Необходимо будет заниматься погрузочно-разгрузочными, малярными работами и копкой земли. Обещают выплачивать премиальные и суточные, бесплатно обеспечить спецодеждой и 3-разовым питанием.

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Водитель грузового автомобиля может рассчитывать на ежемесячные выплаты в размере 150 тысяч рублей. Необходимо разводить грузы по территории ЛНР и ДНР, характер грузов не уточняется. Требования к соискателю всего два: наличие водительских прав категории Е и опыт работы не менее года. Общежитие и питание предоставляются, но при условии, что длительность вахты составит не менее четырех месяцев.

150 тысяч рублей в месяц обещают платить и сварщику, занятому на восстановлении разрушенных домов. При этом не важен рабочий разряд и даже опыт работы в этой сфере не требуется. Длительность вахты составляет один месяц.

Зарплата дорожного рабочего, которому предстоит укладывать асфальт в районе Донецка, составит 100 тысяч рублей в месяц. Соискатель должен обладать ответственностью, исполнительностью и опытом работы на строительных объектах. Рабочий день будет продолжаться с 08:00 до 20:00. "Предоставляем обучение и возможность практики для студентов", - говорится в объявлении о вакансии.

На этом фоне уровень предлагаемой оплаты для квалицированных специалистов в других областях поражает. Зарплата воспитателя детского сада – 15.400 рублей, опытному токарю обещают платить 25 тысяч рублей, вакансия врача-неонатолога в больнице Мариуполя предусматривает месячные выплаты в размере 40 тысяч рублей.

 

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