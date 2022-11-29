Если у вас есть удостоверение бульдозериста или экскаваторщика и опыт работы по специальности более года, то в городе Луганске вам готовы платить от 300 тысяч рублей в месяц. Никаких других требований для соискателей на этой позиции не предъявляют. Проживание в рабочем общежитии и 3-разовое питание за счет работодателя.