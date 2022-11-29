Трое пенсионеров угорели на даче под Бердском

После осмотра врачи отправили 63-летних женщину и мужчину на амбулаторное лечение, 90-летнюю старушку, которая была в тяжелом состоянии, пришлось госпитализировать в бердскую ЦРБ.
В ведомстве добавили, что обстоятельства происшествия в данный момент выясняются. Пожара в садовом домике не было, поэтому наиболее вероятной причиной отравления называется неисправный печной дымоход.
"Видимо, по этой причине угарный газ начал поступать в жилое помещение", - считают спасатели.
Ранее 73-летняя жительница Новосибирска обратилась в полицию после того, как самозванные стражи порядка, под предлогом поимки аферистов, уговорили ее оформить три кредита и за бесценок продать квартиру в новостройке.