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Трое пенсионеров угорели на даче под Бердском

Сегодня, 13:23
Фото: PxHere
Огонь в печке
В частном садовом товариществе «Марьин лог» в пригороде Бердска сразу три человека отравились угарным газом. Причиной отравления стал неисправный дымоход в печке, сообщает новосибирский главк МЧС.

После осмотра врачи отправили 63-летних женщину и мужчину на амбулаторное лечение, 90-летнюю старушку, которая была в тяжелом состоянии, пришлось госпитализировать в бердскую ЦРБ.

В ведомстве добавили, что обстоятельства происшествия в данный момент выясняются. Пожара в садовом домике не было, поэтому наиболее вероятной причиной отравления называется неисправный печной дымоход.

"Видимо, по этой причине угарный газ начал поступать в жилое помещение", - считают спасатели.

Ранее 73-летняя жительница Новосибирска обратилась в полицию после того, как самозванные стражи порядка, под предлогом поимки аферистов, уговорили ее оформить три кредита и за бесценок продать квартиру в новостройке.

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#Общество#Происшествия#Новосибирская область#Бердск#Пенсионеры#Угарный газ#Отравление
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