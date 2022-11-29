В ФИОП рассказали о будущем университетских стартап-студий в России

Созданием университетских стартап-студий занимается Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП), один из операторов проекта.
Гендиректор фонда Руслан Титов рассказал, что запуск студенческих стартап-студий начался с «ТехноСпарка». Это первая и на сегодня самая большая стартап-студия России, которая расположена в Троицке. Среди ее основных принципов – разделение труда и специализаций компаний, опора на возвратные инвестиции. Об этом пишет «Российская газета».
По словам Титова, в Европе 25% стартапов создаются именно в стенах университетов. Для этого у них есть все необходимое – научный задел, лаборатории для исследований, накопленный опыт и компетенции.
Как отметил глава ФИОП, вузы России в этом отношении также располагают очень серьезным потенциалом. В последние годы его пытаются реализовать с применением разных инструментов. Один из них – стартап-студии.
Основная роль студенческой стартап-студии – обучение. При этом, подчеркнул Руслан Титов, чтобы работать в стартап-студии, студенту нет необходимости предлагать собственную идею. Идеи могут выдвигать и сами вузы, и партнеры студии. Главное, чтобы через студию, с точки зрения технологического предпринимательства, прошло как можно больше студентов. Бизнесу их будут обучать системно, как менеджменту.
Руслан Титов сообщил о планах открыть в этом году 20 стартап-студий. На данный момент они уже находятся на стадии регистрации юрлиц и заключения инвестиционных соглашений. Инвестиции в каждый проект могут достигать 100 миллионов рублей. Это будет этап развертывания в России широкой сети университетских студий. К 2030 году их число может вырасти до 50.
Также в рамках проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» предусмотрены гранты по миллиону рублей на развитие студенческих стартапов от Фонда содействия инновациям. Платформа НТИ запускает работу акселерационных программ и «Предпринимательских «Точек кипения», фонд «Сколково» принимает участие со своей отработанной технологией возврата инвестиций для бизнес-ангелов, которые вкладывают средства в университетские стартапы.