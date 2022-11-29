В ФИОП рассказали о будущем университетских стартап-студий в России

Руслан Титов сообщил о планах открыть в этом году 20 стартап-студий. На данный момент они уже находятся на стадии регистрации юрлиц и заключения инвестиционных соглашений. Инвестиции в каждый проект могут достигать 100 миллионов рублей. Это будет этап развертывания в России широкой сети университетских студий. К 2030 году их число может вырасти до 50.