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В Новосибирске и рядом с ним сгорели грузовики с хлебом и алкоголем

Сегодня, 10:51
Фото: ВК-паблик "АСТ-54"
Горящий грузовик на ул. Д. Ковальчук
Во вторник в Новосибирске и его окрестностях сгорели два грузовика, один перевозил хлеб, второй - спиртное. Видео пожаров опубликованы в ВК-сообществе "АСТ-54".

Автомобиль с хлебом загорелся в 6 часов утра на трассе "Сибирь" между коттеджными поселками и магазином «НордМолл». Грузовая машина сгорела дотла, пострадавших, к счастью, нет. Примечательно, что несколькими часами позже на этом же месте случилось еще одно ДТП - столкнулись две легковушки.

Позднее на улице Дуси Ковальчук в Заельцовском районе Новосибирска загорелся грузовик «Isuzu», перевозивший алкоголь. Через несколько минут пожар потушили оперативно прибывшие пожарные. Сообщается, что часть автомобиля уцелела.

Сегодня же в Октябрьском районе города пассажир угнал такси, отказавшись платить за проезд.

Ранее шесть человек пострадали в аварии на Октябрьском мосту.

Страшное ДТП на Октябрьском мосту: три машины столкнулись, шесть человек пострадало
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#Происшествия#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Грузовики#Пожар#Видео
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