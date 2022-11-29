В Новосибирске и рядом с ним сгорели грузовики с хлебом и алкоголем

Автомобиль с хлебом загорелся в 6 часов утра на трассе "Сибирь" между коттеджными поселками и магазином «НордМолл». Грузовая машина сгорела дотла, пострадавших, к счастью, нет. Примечательно, что несколькими часами позже на этом же месте случилось еще одно ДТП - столкнулись две легковушки.
Позднее на улице Дуси Ковальчук в Заельцовском районе Новосибирска загорелся грузовик «Isuzu», перевозивший алкоголь. Через несколько минут пожар потушили оперативно прибывшие пожарные. Сообщается, что часть автомобиля уцелела.
Сегодня же в Октябрьском районе города пассажир угнал такси, отказавшись платить за проезд.
Ранее шесть человек пострадали в аварии на Октябрьском мосту.