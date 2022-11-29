В Новосибирске и рядом с ним сгорели грузовики с хлебом и алкоголем

Автомобиль с хлебом загорелся в 6 часов утра на трассе "Сибирь" между коттеджными поселками и магазином «НордМолл». Грузовая машина сгорела дотла, пострадавших, к счастью, нет. Примечательно, что несколькими часами позже на этом же месте случилось еще одно ДТП - столкнулись две легковушки.