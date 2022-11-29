Валерий Лимаренко: Жители Горнозаводска получили доступ к качественной питьевой воде

Глава региона держал на личном контроле весь ход реконструкции объекта, ведь водоснабжение села было одним из самых насущных вопросов для Горнозаводска. Водозабор, построенный более полувека назад, в нынешних условиях уже не справлялся с нагрузкой, особенно в периоды паводков и обильных дождей. Поступающая в дома сельчан вода была с примесями, жёлтого цвета и не годилась не только для питья, но и для технических нужд. Жителям Горнозаводска приходилась пользоваться водой из родника на краю села.