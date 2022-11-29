Власти Новосибирска хотят установить предельное число питомцев на человека

По его словам инициатива направлена против тех новосибирцев, "которые не совсем добросовестно относятся к выполнению своих обязанностей по обеспечению животных достойными условиями содержания". Он подчеркнул, что в настоящие время инструментов, позволяющих применять меры к таким людям, нет.