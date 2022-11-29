atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Власти Новосибирска хотят установить предельное число питомцев на человека

Сегодня, 12:54
Фото: 1MI
Домашняя кошка
В Новосибирской мэрии обсудили дополнительные требования к содержанию домашних животных, в том числе, сколько питомцев может завести житель города.

Первый вариант соответствующей концепции обсуждался на портале "Госуслуги", в результате горадминистрация получила порядка 100 отзывов, сообщается на ее сайте.

"Мы поняли, что определение предельного количества необходимо, но не для того, чтобы принимать какие-то жесткие санкции к добропорядочным гражданам", — приводятся в сообщении слова начальника отдела госветслужбы НСО Даниила Миловидова.

По его словам инициатива направлена против тех новосибирцев, "которые не совсем добросовестно относятся к выполнению своих обязанностей по обеспечению животных достойными условиями содержания". Он подчеркнул, что в настоящие время инструментов, позволяющих применять меры к таким людям, нет.

Миловидов добавил, что получив обратную связь, власти отказались от идеи обязательной стерилизации.

"В концепции остался основной момент — правила выгула: на поводке, в наморднике и содержание животных: предельное количество животных на вольер, на земельный участок, квартиру. В дополнительных требованиях мы прописали, что сопровождающее лицо обязано убирать продукты жизнедеятельности за своим питомцем", - резюмировал он.

Ранее суд обязал новосибирский приюта для животных «Бумеранг добра» освободить занимаемую территорию. Хозяйка приюта задолжала приставам несколько сотен тысяч рублей и теперь может оказаться на скамье подсудимых.

Новосибирских собачников в принудительном порядке заставят убирать за питомцами
Узнать подробнее
#Общество#Город#Новосибирск#Мэрия#Питомцы
Подпишитесь
Топ отелей Новосибирска - что скрывается за роскошью пятизвездников
Вчера, 08:34
Названы самые опасные школы в Новосибирске
Вчера, 04:50
Работа в Донбассе: ТОП-5 самых дорогих вакансий в ДНР и ЛНР
Сегодня, 10:05
Армянские танцы у моря: в шоу «Четыре свадьбы» сыграла свадьбу пара из Бердска
Сегодня, 04:02
Новосибирский юрист назвал срок нахождения мобилизованных на СВО
Сегодня, 01:15
Школа скрывает: В Новосибирске девочка сломала позвоночник на уроке физкультуры
Сегодня, 08:39