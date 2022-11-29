Власти Новосибирска хотят установить предельное число питомцев на человека

Первый вариант соответствующей концепции обсуждался на портале "Госуслуги", в результате горадминистрация получила порядка 100 отзывов, сообщается на ее сайте.
"Мы поняли, что определение предельного количества необходимо, но не для того, чтобы принимать какие-то жесткие санкции к добропорядочным гражданам", — приводятся в сообщении слова начальника отдела госветслужбы НСО Даниила Миловидова.
По его словам инициатива направлена против тех новосибирцев, "которые не совсем добросовестно относятся к выполнению своих обязанностей по обеспечению животных достойными условиями содержания". Он подчеркнул, что в настоящие время инструментов, позволяющих применять меры к таким людям, нет.
Миловидов добавил, что получив обратную связь, власти отказались от идеи обязательной стерилизации.
"В концепции остался основной момент — правила выгула: на поводке, в наморднике и содержание животных: предельное количество животных на вольер, на земельный участок, квартиру. В дополнительных требованиях мы прописали, что сопровождающее лицо обязано убирать продукты жизнедеятельности за своим питомцем", - резюмировал он.
Ранее суд обязал новосибирский приюта для животных «Бумеранг добра» освободить занимаемую территорию. Хозяйка приюта задолжала приставам несколько сотен тысяч рублей и теперь может оказаться на скамье подсудимых.