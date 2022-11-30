Банк «Открытие» признан лучшим ипотечным банком России

«Мы особенно гордимся победой в номинации «Самые лояльные ипотечные клиенты», поскольку эта непосредственная оценка нашей работы теми, кто пользуется нашими ипотечными программами. Для нас очень важно, что клиенты высоко оценивают качество обслуживания и готовы рекомендовать наш банк. Мы рады, что «Открытие» признан лучшим ипотечным банком страны, благодаря и бизнес-показателям, и эффективным бизнес-процессам, и голосам наших клиентов, – отмечает Нина Крючкова, вице-президент, руководитель трайба «Ипотека» банка «Открытие». – Мы и дальше будем ориентироваться на максимально полное удовлетворение потребностей каждого ипотечного заемщика».