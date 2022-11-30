Да и пешеходная зона на Ленина не похожа на новогоднюю прогулочную зону. Работы по монтажу украшений в полном разгаре, хотя власти обещали, что все будет завершено к 1 декабря. Уродливые бетонные блоки, которыми перекрыли проезжую часть, остаются на своих местах и не добавляют праздничного настроения.