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Лужами покрылись тротуары в центре Новосибирска в мороз - 28 °C

Сегодня, 06:17
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Для морозной погоды тротуар на улице Ленина выглядит странно

В лютый мороз на тротуарах Новосибирска образовались лужи

Тротуары на улице Ленина покрыты лужами. Асфальт обработали реагентами, несмотря на то, что снег не выпадал уже неделю. А ликвидировать последствия применения "Бионорда" похоже, не собираются

Корреспондент Atas.info днем 30 ноября сфотографировал лужи на тротуаре вдоль улицы Ленина в Центральном районе Новосибирска. Судя по тому, что столбик термометра приближается к 30-градусной отметке ниже нуля, а лужи не замерзают, асфальт обработали противогололедным реагентом типа "Бионорд".

При этом в городе давно не выпадал снег, и пешеходная часть была практически чистой. Зачем в этом случае расходовать реагент, остается загадкой. Кроме того, налицо нарушение технологии применения "Бионорда".

Мокрый асфальт не скользит, но идти по такой поверхности неприятно
Фото: Дмитрий Тростников
"Реагенты хорошо работают при низких температурах. При минус 20 градусах реагент топит снег. И теперь задача убрать вовремя кашу, которая в результате образуется. Здесь нужно повысить требовательность с наших организаций", - несколько дней назад заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Но, судя по сегодняшнему состоянию тротуаров практически напротив здания мэрии, муниципальные службы проигнорировали слова мэра.

Вот так сегодня выглядит одно из главных праздничных мест в Новосибирске
Фото: Дмитрий Тростников

Да и пешеходная зона на Ленина не похожа на новогоднюю прогулочную зону. Работы по монтажу украшений в полном разгаре, хотя власти обещали, что все будет завершено к 1 декабря. Уродливые бетонные блоки, которыми перекрыли проезжую часть, остаются на своих местах и не добавляют праздничного настроения.

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#Город#Новосибирск#Тротуар#Лужи#Бионорд
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