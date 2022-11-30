Корреспондент Atas.info днем 30 ноября сфотографировал лужи на тротуаре вдоль улицы Ленина в Центральном районе Новосибирска. Судя по тому, что столбик термометра приближается к 30-градусной отметке ниже нуля, а лужи не замерзают, асфальт обработали противогололедным реагентом типа "Бионорд".
При этом в городе давно не выпадал снег, и пешеходная часть была практически чистой. Зачем в этом случае расходовать реагент, остается загадкой. Кроме того, налицо нарушение технологии применения "Бионорда".
"Реагенты хорошо работают при низких температурах. При минус 20 градусах реагент топит снег. И теперь задача убрать вовремя кашу, которая в результате образуется. Здесь нужно повысить требовательность с наших организаций", - несколько дней назад заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Но, судя по сегодняшнему состоянию тротуаров практически напротив здания мэрии, муниципальные службы проигнорировали слова мэра.
Да и пешеходная зона на Ленина не похожа на новогоднюю прогулочную зону. Работы по монтажу украшений в полном разгаре, хотя власти обещали, что все будет завершено к 1 декабря. Уродливые бетонные блоки, которыми перекрыли проезжую часть, остаются на своих местах и не добавляют праздничного настроения.