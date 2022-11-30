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Posted 30 ноября 2022, 15:19

Published 30 ноября 2022, 15:19

Modified 30 ноября 2022, 15:24

Updated 30 ноября 2022, 15:24

Очевидцы рассказали подробности столкновения двух трамваев

30 ноября 2022, 15:19
Свидетели происшествия поделились информацией об аварии с участием двух трамваев в комментариях к сообщению в VK-сообществе «АСТ-54».

«Звук было слышно при закрытых пластиковых окнах метров со 100. Первого метров 20 протащило, судя по осколкам. Надеюсь, все живы, реанимашки быстро уехали», — вспоминает Александр. 

«Удар был настолько жестокий, что мы за метров 200 его услышали, дай бог здоровья пострадавшим», — подтверждает его слова Андрей. 

«Поручни оторвались, попадали на людей. Сзади пол провалился. Очень сильный удар был, страшно», — описывает произошедшее Александра. 

Многие новосибирцы также размышляют о причинах столкновения. 

«Там они с горы катятся, колёса железные и рельсы тоже, вот и скатываются. Один раз (трамвай. -Прим.ред.) прям на остановку приезжал, собрал два автобуса, уже не первый раз там такое чудо», — рассказал о перекрестке Владимир  

«Отказали тормоза у второго трамвая», — Елена предполагает, что причиной аварии стала неисправность оборудования. 

«Мало ли, может человеку за рулём плохо стало», — выдвигает свою версию Ирина. 

Но не все комментаторы находились в подавленном настроении. Некоторые отнеслись к трагедии с юмором и иронизировали над произошедшим.  

«Полюбас водила трамвая в телефон втыкал», — съязвил Андрей. 

«Обогнать хотел?» — иронизирует Александр.   

По последним данным в аварии пострадали 15 новосибирцев.

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#Общество#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Трамваи
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