Прокуратура Новосибирска проверила общежитие после жалоб студентов на холо

«Для проверки сведений об отсутствии нормативного теплоснабжения в общежитии корпуса № 10 НГУ, прокуратурой Советского района проведена выездная проверка. Выявлены нарушения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, температура в комнатах, где живут студенты, не соответствует нормативным требованиям», говорится в сообщении.