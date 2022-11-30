Прокуратура Новосибирска проверила общежитие после жалоб студентов на холо

«Для проверки сведений об отсутствии нормативного теплоснабжения в общежитии корпуса № 10 НГУ, прокуратурой Советского района проведена выездная проверка. Выявлены нарушения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, температура в комнатах, где живут студенты, не соответствует нормативным требованиям», говорится в сообщении.
В итоге прокурор района вынес ректору НГУ представление об устранении нарушений закона. Прокуратура сообщила, что взяла ситуацию с замерзающими студентами под контроль.
Станет ли студентам теплее после прокурорской проверки и вынесенного ректору представления — узнаем совсем скоро.
Ранее стало известно о том, что Бастрыкин потребовал доложить о промежуточных результатах проверки коммунальной аварии в Дзержинском районе Новосибирска.