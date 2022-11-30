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Прокуратура Новосибирска проверила общежитие после жалоб студентов на холо

Сегодня, 16:13
Фото: Telegram-канал "Прокуратура Новосибирской области"
Прокурорская проверка общежития
По словам пресс-службы ведомства, основанием для проверки явились жалобы студентов на ненадлежащее отопление в общежитии.

«Для проверки сведений об отсутствии нормативного теплоснабжения в общежитии корпуса № 10 НГУ, прокуратурой Советского района проведена выездная проверка.  Выявлены нарушения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, температура в комнатах, где живут студенты, не соответствует нормативным требованиям», говорится в сообщении.

В итоге прокурор района вынес ректору НГУ представление об устранении нарушений закона. Прокуратура сообщила, что взяла ситуацию с замерзающими студентами под контроль.

Станет ли студентам теплее после прокурорской проверки и вынесенного ректору представления — узнаем совсем скоро.

Ранее стало известно о том, что Бастрыкин потребовал доложить о промежуточных результатах проверки коммунальной аварии в Дзержинском районе Новосибирска.

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#Новосибирск#Прокуратура#Приверка#Общежитие#Общество#Город
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