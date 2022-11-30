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Posted 30 ноября 2022, 14:32

Published 30 ноября 2022, 14:32

Modified 1 ноября 2022, 10:26

Updated 1 ноября 2022, 10:26

РЭО: Россияне ежегодно выбрасывают 500 кг золота в составе отходов

30 ноября 2022, 14:32
По данным главы Российского экологического оператора (РЭО) Дениса Буцаева до 500 килограммов золота может поступать каждый год на российские свалки. Его содержит отслужившее свой срок электронное и электрическое оборудование (ОЭЭО).

Как сообщает 360tv.ru со ссылкой на Буцаева, в РФ каждый год уходит в отходы электронное и электрическое оборудование в объеме около полутора миллионов тонн. В большинстве своем речь идет о бытовой технике, на которую приходится 67 процентов таких отходов, или один миллион тонн в абсолютных цифрах.

Остальные электронные отходы поступают на полигоны в виде климатического и холодильного оборудования. Такового 22 процента от всех ОЭЭО. IT-оборудования и офисной техники – девять процентов, ртутьсодержащих источников света – два процента.

Только пять процентов ОЭЭО уходит на переработку в РФ, остальное отправляется на мусорные полигоны, от чего серьезно страдает окружающая среда. Например, если брать печатные платы электронных устройств, среднее количество драгметаллов в них составляет от 25 граммов на тонну. Россиянами выбрасывается около 955 тысяч тонн бытовой техники. А это больше чем полтонны золота. Все это могло бы подвергаться утилизации. Для исправления ситуации нужен реестр, в который бы вошли добросовестные утилизаторы. Еще нужно сформировать требования, на основании которых должна утилизироваться электротехника.

Согласно приведенным РЭО данным информационно-технического справочника по наилучшим доступным технологиям, в среднем в тонне печатных плат может содержаться, кроме золота, еще до пяти килограммов серебра, до 40 граммов платины и до 100 граммов палладия. Как говорит Буцаев, отходы такого вида могут выступать в качестве вторичных ресурсов. А поступая на полигон, только наносят вред окружающей среде.

В РЭО считают необходимой мерой введение централизованного сбора электроотходов.  Нужно стимулировать желающих заняться их глубокой переработкой. Должны быть сформированы конкретные требования к тем, кто будет заниматься такими отходами. Также речь идет о внедрении эффективного регулирования на законодательном уровне с использованием наилучших доступных технологий.

Расширенная ответственность производителя предусматривает, что с 2023 года работу по обращению с такими отходами будет вести только верифицированный утилизатор, входящий в специальный реестр. Его формированием займутся РЭО и Росприроднадзор. Пройдет проверка мощностей и источников сырья утилизаторов. Данный реестр войдет в состав Единой федеральной государственной системы учета отходов от использования товаров.

Данные мероприятия реализуются в рамках федерального проекта и национальной инициативы "Экономика замкнутого цикла".

 

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