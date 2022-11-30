РЭО: Россияне ежегодно выбрасывают 500 кг золота в составе отходов

Только пять процентов ОЭЭО уходит на переработку в РФ, остальное отправляется на мусорные полигоны, от чего серьезно страдает окружающая среда. Например, если брать печатные платы электронных устройств, среднее количество драгметаллов в них составляет от 25 граммов на тонну. Россиянами выбрасывается около 955 тысяч тонн бытовой техники. А это больше чем полтонны золота. Все это могло бы подвергаться утилизации. Для исправления ситуации нужен реестр, в который бы вошли добросовестные утилизаторы. Еще нужно сформировать требования, на основании которых должна утилизироваться электротехника.