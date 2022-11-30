Результаты проверки инцидента со сломавшей позвоночник школьницей доложат Бастрыкину

Как рассказали журналистам родственники шестиклассницы, на уроке физкультуры, когда она сидела на матах, на нее прыгнул одноклассник. В результате шалости девочка получила перелом позвоночника в двух местах.
Ранее новосибирское управление СКР сообщило о начале проверке образовательного учреждения, в которой произошло ЧП. Следователи намерены дать юридическую оценку действиям руководства и сотрудников школы на предмет соответствия предоставляемых услуг правилам безопасности и здоровья детей.
Министерство образования Новосибирской области также объявило о совместной с мэрией Новосибирска проверке случившегося. Кроме того, к расследованию инцидента подключились сотрудники новосибирского МВД.
В последнее время Новосибирск неоднократно попадал в поле зрения главы СКР. Речь идет о ситуации с коммунальной аварией в Дзержинском районе областного центра, обращении жителей улицы Малыгина по поводу соседства со свалкой, демонтаже стелы, расположенной рядом с площадью Калинина, а также история с нелегальными мигрантами.