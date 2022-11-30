Результаты проверки инцидента со сломавшей позвоночник школьницей доложат Бастрыкину

В последнее время Новосибирск неоднократно попадал в поле зрения главы СКР. Речь идет о ситуации с коммунальной аварией в Дзержинском районе областного центра, обращении жителей улицы Малыгина по поводу соседства со свалкой, демонтаже стелы, расположенной рядом с площадью Калинина, а также история с нелегальными мигрантами.