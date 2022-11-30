atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Результаты проверки инцидента со сломавшей позвоночник школьницей доложат Бастрыкину

Сегодня, 10:19
Фото: Wikimedia
Александр Бастрыкин
Сегодня на сайте Следственного комитета России появилась информация о том, что глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о ходе процессуальной проверки по факту получения травмы ученицы новосибирской школы № 145 во время урока физкультуры.

Как рассказали журналистам родственники шестиклассницы, на уроке физкультуры, когда она сидела на матах, на нее прыгнул одноклассник. В результате шалости девочка получила перелом позвоночника в двух местах.

Ранее новосибирское управление СКР сообщило о начале проверке образовательного учреждения, в которой произошло ЧП. Следователи намерены дать юридическую оценку действиям руководства и сотрудников школы на предмет соответствия предоставляемых услуг правилам безопасности и здоровья детей.

Министерство образования Новосибирской области также объявило о совместной с мэрией Новосибирска проверке случившегося. Кроме того, к расследованию инцидента подключились сотрудники новосибирского МВД.

В последнее время Новосибирск неоднократно попадал в поле зрения главы СКР. Речь идет о ситуации с коммунальной аварией в Дзержинском районе областного центра, обращении жителей улицы Малыгина по поводу соседства со свалкой, демонтаже стелы, расположенной рядом с площадью Калинина, а также история с нелегальными мигрантами. 

Бастрыкин потребовал доложить о ситуации с коммунальной аварией в Новосибирске
Узнать подробнее
Стелу героям войны поставили на место в Новосибирске после нагоняя от Бастрыкина
Узнать подробнее
Громкое дело о Хилокском треугольнике в Новосибирске взял на контроль Бастрыкин
Узнать подробнее
#Общество#Происшествия#Новосибирск#Бастрыкин#Школьница#Перелом позвоночника#Травма
Подпишитесь
Работа в Донбассе: ТОП-5 самых дорогих вакансий в ДНР и ЛНР
Вчера, 10:05
Жители Новосибирска назвали самый холодный вид транспорта
Сегодня, 02:18
Рестораны и Музей смерти – чем привлекают в "Новогоднюю столицу России" Новосибирск
Сегодня, 03:42
В Новосибирской области от голода погибли 200 коров – прокуратура возбудила дело
Сегодня, 04:31
Суд отстранил от должности внешнего управляющего "Экологии-Новосибирск" Курочку
Сегодня, 02:48
Лужами покрылись тротуары в центре Новосибирска в мороз - 28 °C
Сегодня, 06:17