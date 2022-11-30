Совфед одобрил закон о бюджете Фонда обязательного медицинского страхования на 3 года

Доходная часть бюджета фонда на 2023 год составит 3,135 трлн рублей, на 2024 год — 3,366 трлн, на 2025 год — 3,592 трлн рублей. При этом расходная его часть — 3,219 трлн рублей, 3,434 трлн рублей и 3,612 трлн рублей соответственно. То есть бюджет ФОМС на будущий трехлетний период сформирован с дефицитом: 83,9 млрд рублей — в 2023 году, 67,7 млрд рублей — в 2024 году, 20,1 млрд рублей — в 2025 году. Дефицит будет покрываться за счет переходящих остатков средств. Об этом пишет 1prime.ru.
Отметим, сегодня главным источником доходов фонда являются страховые взносы на обязательное медстрахование (ОМС). Так, в 2023 году они составят 85,7%, в 2024 году — 86,1%, в 2025 году — 86,4%. Кроме того, из федерального бюджета запланированы трансферты в 429,4 млрд рублей в следующем году, 448 млрд рублей в 2024 году и 463,5 млрд рублей в 2025 году.
В законе также предусмотрена субвенция в бюджеты территориальных фондов на финансовое обеспечение базовой программы ОМС. В 2023 году ее сумма составит 2,747 трлн рублей, на 2024 год — 2,945 трлн рублей, а на 2025 год — 3,107 трлн рублей. По словам председателя ФОМС Ильи Баланина, субвенции в полном объеме обеспечат исполнение указов президента по зарплате медработников, а также на проведение мероприятий по углубленной диспансеризации и медицинской реабилитации застрахованных.
На оказание медпомощи госучреждениям в бюджете фонда предусмотрено 163,6 млрд рублей на 2023 год, 172,6 млрд рублей — на 2024 год, 182,1 млрд рублей — на 2025 год. Также на оказание высокотехнологичной медпомощи, которая не попала в базовую программу ОМС, запланировано 120,3 миллиарда, 126,5 миллиарда и 132,8 миллиарда рублей соответственно.
Более того, фонд намерен предоставить межбюджетные трансферты Фонду пенсионного и социального страхования РФ (соцфонду) на оплату медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, а также на проведение профилактических медосмотров ребенка в первый год жизни.