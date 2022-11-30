Совфед одобрил закон о бюджете Фонда обязательного медицинского страхования на 3 года

Доходная часть бюджета фонда на 2023 год составит 3,135 трлн рублей, на 2024 год — 3,366 трлн, на 2025 год — 3,592 трлн рублей. При этом расходная его часть — 3,219 трлн рублей, 3,434 трлн рублей и 3,612 трлн рублей соответственно. То есть бюджет ФОМС на будущий трехлетний период сформирован с дефицитом: 83,9 млрд рублей — в 2023 году, 67,7 млрд рублей — в 2024 году, 20,1 млрд рублей — в 2025 году. Дефицит будет покрываться за счет переходящих остатков средств. Об этом пишет 1prime.ru.