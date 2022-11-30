Спикер российской Госдумы перечислил главные законы ноября

Как сообщает dumatv.ru, Володин посчитал одним из самых важных законопроект о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов.
Спикер Госдумы подчеркнул, что формирование бюджета было сопряжено с большими трудностями, которые не наблюдались ранее. Это санкции, нестабильность мировой экономики и прочие, осложняющие ситуацию в стране и в мире факторы. Главной целью при составлении бюджета сейчас является обеспечение его изменяемости и одновременно стабильности.
Согласно обещанию председателя ГД, порядка 30% бюджета в следующем году планируется потратить на социальные нужды.
Будет оказана необходимая финансовая поддержка военнослужащим — участникам СВО и их ближайшим родственникам. В бюджет заложены дополнительные средства на поддержку сельских поселений, дорожной и транспортной инфраструктуры в регионах, городского общественного транспорта и приоритетных сфер экономики.
Володин отметил эффективность работы Комитета Госдумы по бюджету и налогам, ответственного за составление пакета инициатив по распределению бюджета.
Согласно комментарию Володина, наиболее вовлеченными депутатами, принимавшими активное участие в пленарных заседаниях, в ноябре стали: представитель фракции «Единая Россия» Александр Хинштейн, КПРФ — Сергей Гаврилов, ЛДПР — Владимир Сипягин, «Справедливая Россия — За правду» — Анатолий Аксаков, «Новые люди» — Антон Ткачев.