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Спикер российской Госдумы перечислил главные законы ноября

Сегодня, 19:33
Фото: 1MI
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин огласил перечень наиболее значимых законопроектов, которые депутаты приняли за ноябрь, и назвал имена самых активных депутатов и самых продуктивных комитетов, проделавших большую работу в минувшем месяце.

Как сообщает dumatv.ru, Володин посчитал одним из самых важных законопроект о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов.

 

Спикер Госдумы подчеркнул, что формирование бюджета было сопряжено с большими трудностями, которые не наблюдались ранее. Это санкции, нестабильность мировой экономики и прочие, осложняющие ситуацию в стране и в мире факторы. Главной целью при составлении бюджета сейчас является обеспечение его изменяемости и одновременно стабильности.

 

Согласно обещанию председателя ГД, порядка 30% бюджета в следующем году планируется потратить на социальные нужды.

 

Будет оказана необходимая финансовая поддержка военнослужащим — участникам СВО и их ближайшим родственникам. В бюджет заложены дополнительные средства на поддержку сельских поселений, дорожной и транспортной инфраструктуры в регионах, городского общественного транспорта и приоритетных сфер экономики.

 

Володин отметил эффективность работы Комитета Госдумы по бюджету и налогам, ответственного за составление пакета инициатив по распределению бюджета.

 

Согласно комментарию Володина, наиболее вовлеченными депутатами, принимавшими активное участие в пленарных заседаниях, в ноябре стали: представитель фракции «Единая Россия» Александр Хинштейн, КПРФ — Сергей Гаврилов, ЛДПР — Владимир Сипягин, «Справедливая Россия — За правду» — Анатолий Аксаков, «Новые люди» — Антон Ткачев.

#Политика
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