Спикер российской Госдумы перечислил главные законы ноября

Спикер Госдумы подчеркнул, что формирование бюджета было сопряжено с большими трудностями, которые не наблюдались ранее. Это санкции, нестабильность мировой экономики и прочие, осложняющие ситуацию в стране и в мире факторы. Главной целью при составлении бюджета сейчас является обеспечение его изменяемости и одновременно стабильности.