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Столкнулись два трамвая: 11 человек пострадали в результате необычного ДТП

Сегодня, 14:09
Фото: Александр Шахаев в комментариях к посту в VK сообществе "АСТ-54"
Столкновение двух трамваев
В среду, 30 ноября, VK-сообщество “АСТ-54” сообщило об аварии с участием двух трамваев. Новосибирское министерство здравоохранения заявляет об 11 пострадавших, доставленных в больницу.

Известно, что ДТП произошло в Кировском районе города Новосибирска, на перекрёстке улиц Сибиряков-Гвардейцев и Немирович-Данченко. Впереди стоящий трамвай стоял на светофоре, второй - по неизвестной причине не смог вовремя остановиться.

Согласно сообщению автора поста, в результате аварии в салоне первого трамвая оторвало все поручни.

Телеграм-канал "Мэр и я" также добавляет, что на месте аварии работают руководители ГЭТ и трамвайного депо. Пострадавшие доставлены в больницу экипажами «скорой помощи». 

"Пострадали 11 человек. По предварительной информации, тяжелых травм у пострадавших нет. В настоящее время они доставлены в больницу для тщательного обследования специалистами", - рассказали об их состоянии в министерстве здравоохранения Новосибирской области

Ранее Atas.info сообщал о массовых ДТП, повлекших километровые пробки в Новосибирске.

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