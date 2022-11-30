Столкнулись два трамвая: 11 человек пострадали в результате необычного ДТП

Известно, что ДТП произошло в Кировском районе города Новосибирска, на перекрёстке улиц Сибиряков-Гвардейцев и Немирович-Данченко. Впереди стоящий трамвай стоял на светофоре, второй - по неизвестной причине не смог вовремя остановиться.
Согласно сообщению автора поста, в результате аварии в салоне первого трамвая оторвало все поручни.
Телеграм-канал "Мэр и я" также добавляет, что на месте аварии работают руководители ГЭТ и трамвайного депо. Пострадавшие доставлены в больницу экипажами «скорой помощи».
"Пострадали 11 человек. По предварительной информации, тяжелых травм у пострадавших нет. В настоящее время они доставлены в больницу для тщательного обследования специалистами", - рассказали об их состоянии в министерстве здравоохранения Новосибирской области
Ранее Atas.info сообщал о массовых ДТП, повлекших километровые пробки в Новосибирске.