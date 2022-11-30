В Омске презентовали 22 экологичных автобуса для городских маршрутов

Жительница Омска Светлана Казакова, например, выразила удовлетворение по поводу заботы городской администрации о жителях окраин. Однако напомнила, что надо подумать и о тех, кто живет в центральных районах. Она пожаловалась, что с ряда улиц в центре сложно уехать из-за частых поломок ненадежного старого транспорта, который к тому же медленно едет. Казакова выразила желание перемещаться по центру города на современном отапливаемом транспорте.