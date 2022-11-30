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В Омске презентовали 22 экологичных автобуса для городских маршрутов

Сегодня, 07:15
Презентация 22 автобусов НЕФАЗ состоялась в Омске 22 ноября. Общественный транспорт был закуплен в рамках национального проекта «Экология» при поддержке областного правительства.

Замена устаревшего общественного транспорта является важным шагом в реализации нацпроекта «Экология». По мнению главы региона Александра Буркова, загрязнение атмосферы продолжает оставаться одной из насущных проблем города, а задача городских властей – сократить объем вредных выбросов на 20%, пишет gorod55.ru. 

С целью ее решения и предприняли запуск «особенных» автобусов, работающих на экологически чистом газомоторном топливе – компримированном метане. С тезисом о безопасности нового транспорта для экологии города выразил согласие министр природных ресурсов и экологии региона Илья Лобов.

В салоне нового НЕФАЗа можно перевозить 101 пассажира, 30 из них – на местах для сидения. В автобусах есть откидные пандусы на средней площадке и места для инвалидной коляски с креплениями: людям с ограниченными возможностями здоровья будет легче передвигаться благодаря пневматической системе наклона кузова и кнопке вызова водителя с внешней стороны.

Среди дополнительных характеристик новых автобусов также стоит упомянуть наличие камер видеонаблюдения, систем отопления, кондиционеров, автоинформаторов, светодиодных указателей маршрутов, навигаторов и тахографов. У НЕФАЗов есть система пожаротушения в двигательном отсеке, устройство для связи с оперативными службами, датчики «антизажима».

Часть транспорта вышла на улицы сразу после презентации, остальные автобусы появились на маршрутах на следующий день. Таким образом, омичи получили возможность лично оценить уровень комфорта и безопасности нового транспорта: для этого в автобусах тоже есть специальное оборудование.

Работа по обновлению автобусного парка началась в Омске в 2018 году: тогда износ транспорта составлял 90%. До конца 2022 года власти планируют приобрести 11 новых автобусов и еще 20 закупить в 2023 году.

Губернатор Омской области Александр Бурков вспомнил, что никто не верил в возможность осуществить этот план, когда город приобрел первую партию в 50 автобусов. Тем не менее сегодня автопарк Омска обновили уже на две трети.

Судя по реакции горожан в социальных сетях, они очень ждали закупки. Омичи надеются, что обновление автопарка будет продолжаться и что новые автобусы придут на смену старым на городских маршрутах.

Жительница Омска Светлана Казакова, например, выразила удовлетворение по поводу заботы городской администрации о жителях окраин. Однако напомнила, что надо подумать и о тех, кто живет в центральных районах. Она пожаловалась, что с ряда улиц в центре сложно уехать из-за частых поломок ненадежного старого транспорта, который к тому же медленно едет. Казакова выразила желание перемещаться по центру города на современном отапливаемом транспорте.

 

#Светлана Павлова
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