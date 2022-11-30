В РЦГЭ прошли испытания прототипа устройства для генерации электроэнергии

Харвестер представляет собой накопитель энергии и фотовольтаическую ячейку, матрицу для которой тоже разрабатывали в РЦГЭ. Устройство предназначено для питания электроприборов в быту, а также в промышленности: беспроводных выключателей света, пультов для бытовой техники, электрических ворот, замков и сенсоров в умном доме. Об этом пишет newsnn.ru.
После успешных испытаний в ИТМО ученые приступили к работе над уменьшением размеров контактов и фотовольтаической ячейки. В итоге устройство должно будет иметь площадь не более 1 квадратного сантиметра. Такие размеры харвестера позволят размещать его непосредственно в питаемых приборах. К примеру, для работы бытового беспроводного выключателя достаточно будет иметь харвестер площадью 2-3 мм².
Как заявил генеральный директор Российского центра гибкой электроники Алексей Гостомельский, совместно с FlexLab была решена уникальная задача: сделать миниатюрное устройство с фотовольтаической ячейкой, работающее от источника света.
Прототип харвестера уже был продемонстрирован на выставке “Микроэлектроника-2022” в Сочи. На следующем этапе предстоит работа по увеличению срока службы ячейки и дальнейшему уменьшению ее размеров.
“Наш RnD-центр разработал инновационный материал - перовскитное покрытие для харвестера. Перовскиты дешевы, просты в производстве и уже сейчас преобразовывают 26% энергии солнечного света в электричество. Они обеспечивают большую гибкость формы, что делает их более пригодными для использования в архитектуре”, - рассказала генеральный директор FlexLab Виктория Желтова.
Исходя из требований заказчика, харвестер можно будет изготавливать различных размеров, с любой емкостью накопителя энергии и требуемыми параметрами тока на выходе. Устройство позволит сэкономить на батарейках, так как предполагает многолетнюю эксплуатацию. На изобретение есть и первый заказчик - стартап “ОрганикСолар” из Санкт-Петербурга, который готов использовать его в глюкометрах.