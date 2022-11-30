В РЦГЭ прошли испытания прототипа устройства для генерации электроэнергии

После успешных испытаний в ИТМО ученые приступили к работе над уменьшением размеров контактов и фотовольтаической ячейки. В итоге устройство должно будет иметь площадь не более 1 квадратного сантиметра. Такие размеры харвестера позволят размещать его непосредственно в питаемых приборах. К примеру, для работы бытового беспроводного выключателя достаточно будет иметь харвестер площадью 2-3 мм².