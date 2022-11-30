ВИЧ-инфекцией заразились 1660 человек за год в Новосибирской области

Всего по их данным, в регионе ВИЧ-инфекцией болеют 47 000 человек. Большая часть зараженных людей проживает в областном центре.
В этом году специалисты выявили вирус иммунодефициита у 1660 человек. Эти показатели продолжают нарастать.
С 1 декабря в Новосибирске начнется акция «Стоп ВИЧ». Желающие смогут протестироваться и узнать больше об этом заболевании.
Напомним, ранее Новосибирск вошел в число лидеров по заражению ВИЧ. Не так давно одна из пациенток отсудила компенсацию с бывшего мужа, который её заразил.