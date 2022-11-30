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ВИЧ-инфекцией заразились 1660 человек за год в Новосибирской области

Сегодня, 05:18
Фото: 1MI
1660 новых случаев ВИЧ с начала 2022 года выявили в Новосибирской области
Врачи выявили 1660 новых случаев ВИЧ с начала 2022 года в Новосибирской области. Об этом сообщает Минздрав региона.

Всего по их данным, в регионе ВИЧ-инфекцией болеют 47 000 человек. Большая часть зараженных людей проживает в областном центре.

В этом году специалисты выявили вирус иммунодефициита у 1660 человек. Эти показатели продолжают нарастать.  

С 1 декабря в Новосибирске начнется акция «Стоп ВИЧ». Желающие смогут протестироваться и узнать больше об этом заболевании.

Напомним, ранее Новосибирск вошел в число лидеров по заражению ВИЧ. Не так давно одна из пациенток отсудила компенсацию с бывшего мужа, который её заразил.

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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Вич
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