На совещании по экономическим вопросам 28 сентября 2021 года Владимир Путин предложил "...по возможности запускать дополнительные меры поддержки наших граждан, прежде всего семей с детьми, как мы это уже делали в текущем году. В том числе, имею в виду и единовременные выплаты семьям, в которых растут школьники, а также всем российским пенсионерам, военнослужащим, курсантам, сотрудникам правоохранительных органов". Тогда речь шла о расходах госбюджета 2022 года.
Согласно ст. 84 Конституции РФ "Президент обращается к Федеральному Собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства". Послание обычно содержит видение президентом основных направлений развития страны на ближайший год и перспективу. И очень часто в этих посланиях Путин озвучивает дополнительные меры социальной поддержки.
21 апреля 2021 года оглашения послания состоялось в центральном выставочном зале "Манеж". Тогда президент сообщил о необходимости выплаты 5600 рублей неполным семьям с детьми от 8 до 16 лет, а также единовременной выплате 10 000 рублей семьям, в которых растут школьники.
В 2022 году ежегодного послания президента Федеральному собранию еще не было, поэтому, согласно Конституции, оно должно состояться в декабре. Возможно, на нем президент отреагирует на предложение депутатов "Коммунистической партии РФ", которое внесла в Госдуму Нина Останина - выплатить семьям с детьми, которые не получают универсальное пособие, по 5000 рублей на ребенка к Новому году.
Универсальное пособие будет назначаться с 1 января 2023 года. В 2022 году вместо него назначались два разных пособия семьям с детьми с доходом меньше прожиточного минимума на одного человека - на детей от 3 до 8 и от 8 до 16 лет. Получается, что тем, кто не получал эти пособия, депутаты предлагают к Новому году выплатить по 5000 рублей на ребенка.
Доходы бюджета за 3 квартала 2022 года по сообщению премьер-министра Михаила Мишустина оказались на 10% выше доходов аналогичного периода 2021 года. В связи с санкциями и инфляцией в 2022 году правительство может распоряжаться бюджетом без согласования с Госдумой при наличии средств. Поэтому, если такие указания будут от президента в ежегодном обращении к Федеральному собранию, детские выплаты к Новому году могут быть начислены.
Сколько выплат на детей еще осталось в декабре 2022 года - читайте в материале Атас.Инфо.