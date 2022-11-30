Универсальное пособие будет назначаться с 1 января 2023 года. В 2022 году вместо него назначались два разных пособия семьям с детьми с доходом меньше прожиточного минимума на одного человека - на детей от 3 до 8 и от 8 до 16 лет. Получается, что тем, кто не получал эти пособия, депутаты предлагают к Новому году выплатить по 5000 рублей на ребенка.