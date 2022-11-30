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Выплаты на детей в декабре 2022: объявит ли Путин в послании Федеральному Собранию

Сегодня, 10:30
Фото: kremlin.ru
Путин обращается с посланием к Федеральному Собранию 21 апреля 2021 года
В 2021 году Президент РФ объявил о выплатах, обращаясь к Федеральному Собранию. В 2022 году Владимир Путин еще не обращался с ежегодным посланием к Федеральному Собранию, возможность объявления выплат детям и пенсионерам к Новому году остается. Депутаты ГД предлагают выделять детям по 5000 рублей.

На совещании по экономическим вопросам 28 сентября 2021 года Владимир Путин предложил "...по возможности запускать дополнительные меры поддержки наших граждан, прежде всего семей с детьми, как мы это уже делали в текущем году. В том числе, имею в виду и единовременные выплаты семьям, в которых растут школьники, а также всем российским пенсионерам, военнослужащим, курсантам, сотрудникам правоохранительных органов". Тогда речь шла о расходах госбюджета 2022 года.

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Согласно ст. 84 Конституции РФ "Президент обращается к Федеральному Собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства". Послание обычно содержит видение президентом основных направлений развития страны на ближайший год и перспективу. И очень часто в этих посланиях Путин озвучивает дополнительные меры социальной поддержки.

21 апреля 2021 года оглашения послания состоялось в центральном выставочном зале "Манеж". Тогда президент сообщил о необходимости выплаты 5600 рублей неполным семьям с детьми от 8 до 16 лет, а также единовременной выплате 10 000 рублей семьям, в которых растут школьники.

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В 2022 году ежегодного послания президента Федеральному собранию еще не было, поэтому, согласно Конституции, оно должно состояться в декабре. Возможно, на нем президент отреагирует на предложение депутатов "Коммунистической партии РФ", которое внесла в Госдуму Нина Останина - выплатить семьям с детьми, которые не получают универсальное пособие, по 5000 рублей на ребенка к Новому году.

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Универсальное пособие будет назначаться с 1 января 2023 года. В 2022 году вместо него назначались два разных пособия семьям с детьми с доходом меньше прожиточного минимума на одного человека - на детей от 3 до 8 и от 8 до 16 лет. Получается, что тем, кто не получал эти пособия, депутаты предлагают к Новому году выплатить по 5000 рублей на ребенка. 

Доходы бюджета за 3 квартала 2022 года по сообщению премьер-министра Михаила Мишустина оказались на 10% выше доходов аналогичного периода 2021 года. В связи с санкциями и инфляцией в 2022 году правительство может распоряжаться бюджетом без согласования с Госдумой при наличии средств. Поэтому, если такие указания будут от президента в ежегодном обращении к Федеральному собранию, детские выплаты к Новому году могут быть начислены.

Сколько выплат на детей еще осталось в декабре 2022 года - читайте в материале Атас.Инфо.

#Ольга Храмушкина#Общество#Новосибирская область#Россия#Дети#Выплаты#Путин#Пособия#2022
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