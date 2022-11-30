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Жители Новосибирска назвали самый холодный вид транспорта

Сегодня, 02:18
Фото: 1MI
Зимой чаще всего жители Новосибирска мерзнут в трамваях
Зимой чаще всего жители Новосибирска мерзнут в трамваях. Этот вид общественного транспорта они признали самым холодным.

Горожане рассказали, что особенно холодно бывает в старых вагонах. В частности, в период лютых морозов продувает трамвай №2. Первым пассажирам приходится ехать в непрогретом салоне, и у них быстро замерзают ноги.

Также другими холодным транспортом новосибирцы выбрали троллейбус. Морозный воздух проникает в салон и пробирает до костей.

«В некоторых троллейбусах плохо работает батарея. Из-за этого очень холодно, когда за окном -35 градусов. И часто попадаются троллейбусы, где лютый обогрев, печь так топит, что потеешь моментально, а потом замерзаешь, выйдя на улицу», - рассказал Atas.info новосибирец.

Комфортнее сибирякам курсировать в морозные дни в автобусах. С их слов, там всегда тепло, сидения мягкие и к ним не примерзаешь.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Общественный транспорт#Мороз
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