Живописные пейзажи и древние храмы — чем привлекает туристов Новоаннинский район

Начиная с 1803 года Троицкая церковь в своём благочинническом округе имела наибольший приход и число священнослужителей. Приход к власти большевиков привел к тому, что в 1930 году здание церкви отдали под зернохранилище, а всех священников сослали. Спустя пару месяцев по ходатайству прихожан здание было очищено от зерна и 28 апреля того же года снова передано в пользование верующих. В 1937 году церковь закрыли. Спустя годы в ней сделали киноклуб. Снова церковью здание стало в 1965 году.