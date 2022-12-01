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Артисты театра «Глобуса» гастролируют с Гоголем по школам Новосибирска

Сегодня, 05:13
Фото: 1MI
Артисты театра «Глобуса» гастролируют по школам Новосибирска
Настоящие театры развернули в школах Новосибирска для учеников и педагогов в рамках культурной акции. Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть на «Часе прессы» 1 декабря.

По словам градоначальника, проект «Театры идут в школу» создан для детей, которые живут далеко от центра и не могут часто посещать театры. Перед ними в актовом зале учебных учреждений выступают артисты «Глобуса».

«Жители микрорайонов должны приобщаться к культуре. Поэтому сейчас, по договоренности с театром «Глобус», в школах ставят постановку «Шинель» по повести Гоголя. Акция, к слову, пользуется популярностью, судя по заполняемости залов», - рассказал Локоть.

Первые спектакли прошли в школах Первомайского района и гимназии «Горностай». Все 440 мест были заняты зрителями.

Мэр отметил, что артисты планирует также выступить в школах микрорайонов «Чистая слобода» и Дивногорский. Но билет на постановку не бесплатный, однако в два раза дешевле, чем в «Глобусе».

 

#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Школа#Театр#Алина Шефер
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