Артисты театра «Глобуса» гастролируют с Гоголем по школам Новосибирска

По словам градоначальника, проект «Театры идут в школу» создан для детей, которые живут далеко от центра и не могут часто посещать театры. Перед ними в актовом зале учебных учреждений выступают артисты «Глобуса».
«Жители микрорайонов должны приобщаться к культуре. Поэтому сейчас, по договоренности с театром «Глобус», в школах ставят постановку «Шинель» по повести Гоголя. Акция, к слову, пользуется популярностью, судя по заполняемости залов», - рассказал Локоть.
Первые спектакли прошли в школах Первомайского района и гимназии «Горностай». Все 440 мест были заняты зрителями.
Мэр отметил, что артисты планирует также выступить в школах микрорайонов «Чистая слобода» и Дивногорский. Но билет на постановку не бесплатный, однако в два раза дешевле, чем в «Глобусе».