Бутлегер из Новосибирска сядет на четыре года

Решение принимал Калининский районный суд. Он признал гражданина виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 171.1 УК РФ — производство, хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками.
На скамье подсудимых оказался 51-летний новосибирец. Злоумышленник почти полгода незаконно производил и хранил в помещении склада алкогольную продукцию, которая подлежит обязательной маркировке. Общая сумма продукции исчислялась в 4,1 млн рублей.
Суд приговорил виновного к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Ранее суд в Новосибирске избрал меру пресечения для гендиректора ООО «Интерком», обвиняемого в мошенничестве в особо крупной масштабе.