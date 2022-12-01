Бутлегер из Новосибирска сядет на четыре года

На скамье подсудимых оказался 51-летний новосибирец. Злоумышленник почти полгода незаконно производил и хранил в помещении склада алкогольную продукцию, которая подлежит обязательной маркировке. Общая сумма продукции исчислялась в 4,1 млн рублей.