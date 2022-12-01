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Бутлегер из Новосибирска сядет на четыре года

Сегодня, 09:52
Фото: https://pxhere.com/ru/photo/1573317
Алкоголь в стеклянных бутылках
Прокуратура Новосибирской области сообщает, что суд вынес приговор по уголовному делу о производстве и хранении в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции

Решение принимал Калининский районный суд. Он признал гражданина виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 171.1 УК РФ — производство, хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками.

На скамье подсудимых оказался 51-летний новосибирец. Злоумышленник почти полгода незаконно производил и хранил в помещении склада алкогольную продукцию, которая подлежит обязательной маркировке. Общая сумма продукции исчислялась в 4,1 млн рублей.

Суд приговорил виновного к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Ранее суд в Новосибирске избрал меру пресечения для гендиректора ООО «Интерком», обвиняемого в мошенничестве в особо крупной масштабе.

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#Общество#Криминал#Новосибирск#Алкоголь#Суд#Приговор
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