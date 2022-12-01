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Буйного пассажира задержали за рукоприкладство в аэропорту Новосибирска

Сегодня, 02:35
Фото: atas.info
В Новосибирске задержали сибиряка, устроившего дебош на борту самолета
Полицейские задержали в новосибирском аэропорту 42-летнего жителя Кузбасса, который устроил переполох в самолете. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СФО.

Мужчина летел домой из Южно-Сахалинска, где работал вахтовым методом. В пути он перебрал с выпивкой и начал буянить. Обматерил других пассажиров и членов экипажа, а также ударил старшего бортпроводника.

Пилот лайнера письменно предупредил дебошира о недопустимости такого неадекватного поведения. Когда и это его не образумило, к месту посадки вызвали наряд полиции.

Правоохранители задержали сибиряка и составили административный протокол. Они выяснили, что дебошир ранее был осужден за истязания и угрозу убийством. Сейчас решают вопрос о привлечении мужчины к уголовной ответственности.

Напомним, в начале октябре произошла похожая история с мужчиной, который также прилетел в Новосибирск из Южно-Сахалинска. На борту самолета он приставал к стюардессам, и его даже пришлось связать.

Авиадебошира связали в самолете и отправили из новосибирского аэропорта в полицию
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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Самолет#Дебошир
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