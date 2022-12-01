Буйного пассажира задержали за рукоприкладство в аэропорту Новосибирска

Мужчина летел домой из Южно-Сахалинска, где работал вахтовым методом. В пути он перебрал с выпивкой и начал буянить. Обматерил других пассажиров и членов экипажа, а также ударил старшего бортпроводника.
Пилот лайнера письменно предупредил дебошира о недопустимости такого неадекватного поведения. Когда и это его не образумило, к месту посадки вызвали наряд полиции.
Правоохранители задержали сибиряка и составили административный протокол. Они выяснили, что дебошир ранее был осужден за истязания и угрозу убийством. Сейчас решают вопрос о привлечении мужчины к уголовной ответственности.
Напомним, в начале октябре произошла похожая история с мужчиной, который также прилетел в Новосибирск из Южно-Сахалинска. На борту самолета он приставал к стюардессам, и его даже пришлось связать.