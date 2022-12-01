В декабре 2022 года Мэрия Новосибирска одобрила работу 115 елочных базаров с 1 по 31 декабря, где можно будет купить живую елку к Новому году. Сегодня утром корреспондент Атас.Инфо побывал по трем адресам, где должны были появиться новогодние елки. Ни в одном из трех мест - на Ленина, 12, Нарымской, 23 в Центральном районе и Громова, 7 в Кировском районе елочных базаров нет.
В прошлом году муниципалитет одобрил работу 90 площадок для продажи елок так же с 1 по 31 декабря. Но в реальности купить елку в Новосибирске можно было с 9-10 декабря - в эти числа начались продажи. В этом году ждем начала продаж.
Адреса, где можно будет купить елку в Новосибирске в декабре 2022 года - в материале Атас.Инфо. Новосибирские власти решили отменить новогодний салют и ряд концертов в декабре 2022 и январе 2023 года.