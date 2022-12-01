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Елочные базары не открылись 1 декабря в Новосибирске, как было обещано

Сегодня, 04:42
Фото: atas.info
Елочный базар по адресу Новосибирск, Ленина, 12 не открылся 1 декабря

Купить елку в Новосибирске 1 декабря пока не получится - елочные базары закрыты

Мэрия предоставила 115 площадок для размещения елочных базаров, которые должны были заработать 1 декабря 2022 года. Корреспондент Атас.Инфо проверил, начали ли работать елочные базары по расписанию. Новосибирцам придется подождать, когда предприниматели завезут елки на площадки и откроют торговлю.

В декабре 2022 года Мэрия Новосибирска одобрила работу 115 елочных базаров с 1 по 31 декабря, где можно будет купить живую елку к Новому году. Сегодня утром корреспондент Атас.Инфо побывал по трем адресам, где должны были появиться новогодние елки. Ни в одном из трех мест - на Ленина, 12, Нарымской, 23 в Центральном районе и Громова, 7 в Кировском районе елочных базаров нет.

Елочные базары не открылись в НовосибирскеЕлочные базары не открылись в Новосибирске
Улица Нарымская, улица 1905 годаУлица Нарымская, улица 1905 года
Елочный базар на ул. Нарымской не открылся 1 декабря 2022 года.Елочный базар на ул. Нарымской не открылся 1 декабря 2022 года.
Ленина 12, Новосибирск, 1 декабря 2022 года - елок нетЛенина 12, Новосибирск, 1 декабря 2022 года - елок нет
Елочные базары не открылись в Новосибирске
Фото: ats.info

В прошлом году муниципалитет одобрил работу 90 площадок для продажи елок так же с 1 по 31 декабря. Но в реальности купить елку в Новосибирске можно было с 9-10 декабря - в эти числа начались продажи. В этом году ждем начала продаж.

Адреса, где можно будет купить елку в Новосибирске в декабре 2022 года - в материале Атас.Инфо. Новосибирские власти решили отменить новогодний салют и ряд концертов в декабре 2022 и январе 2023 года. 

В мэрии Новосибирска рассказали, когда и где откроются елочные базары
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#Ольга Храмушкина#Город#Новосибирск#Елка#Новый год#Бизнес#Базар#Купить#2022
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