Губернатор Подмосковья Воробьев провел встречу с женами участников СВО

Также по просьбе присутствующих Воробьев пообещал ускорить ремонт в гарнизонном спортивном клубе - сюда могли бы ходить заниматься дети военных. На встрече присутствовали и жены ветеранов боевых действий, которые пожаловались на трудности с получением пособий - из-за несовпадения адресов прописки и проживания они не могут воспользоваться льготой. Глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ, который тоже присутствовал на встрече, пообещал проработать данный вопрос совместно с органами социальной защиты.