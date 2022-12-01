Губернатор Подмосковья Воробьев провел встречу с женами участников СВО

Как пишет издание newizv.ru., Андрей Воробьев сказал женам офицеров, что знает о проблемах, возникших в военном городке, и отметил, что их удалось решить. По его словам, администрация региона предпримет все необходимое, чтобы оказывать оперативную помощь со всеми бытовыми проблемами жен военнослужащих.
Одна из женщин, присутствовавших на встрече, - Екатерина. Она сама воспитывалась в военной семье и сейчас находится в декретном отпуске. Свободное время женщина посвящает рукоделию. Она передала Андрею Воробьеву символический подарок - брошь с буквой Z в цветах георгиевской ленточки.
“Все наши мужья просили вам передать слова благодарности за поддержку”, - сказала Екатерина.
Еще одна женщина - Евгения, которая воспитывает маленькую дочку. Она организовала в гарнизоне сбор помощи для военнослужащих - отправляет в зону проведения специальной военной операции продукты, вещи, деньги.
Анна - тоже супруга одного из офицеров. Она отметила положительные изменения, которые происходят в военном городке: благоустройство территорий, проведенные работы в сфере ЖКХ, ремонт лифтов и детской площадки, освещения.
Женщины обратились с просьбой к Андрею Воробьеву. По их словам, хорошо было бы организовать в больнице Наро-Фоминска работу собственной лаборатории, чтобы не приходилось длительное время ожидать результатов анализов. Губернатор Московской области ответил, что даст все необходимые поручения для проработки этого вопроса.
Также по просьбе присутствующих Воробьев пообещал ускорить ремонт в гарнизонном спортивном клубе - сюда могли бы ходить заниматься дети военных. На встрече присутствовали и жены ветеранов боевых действий, которые пожаловались на трудности с получением пособий - из-за несовпадения адресов прописки и проживания они не могут воспользоваться льготой. Глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ, который тоже присутствовал на встрече, пообещал проработать данный вопрос совместно с органами социальной защиты.