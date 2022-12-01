Мэр Новосибирска не заметил грязи на городских улицах после использования "Бионорда"

Posted 1 декабря 2022, 09:11
Published 1 декабря 2022, 09:11
Modified 1 декабря 2022, 09:14
Updated 1 декабря 2022, 09:14
Мэр Новосибирска ответил на жалобы горожан о грязи на дорогах и обочинах, которая, по мнению новосибирцев, образуется из-за совместного использования реагента "Бионорд" и каменной крошки. Зачем вообще бороться со снегом, которого на дорогах давно нет?
"В целом на магистралях у нас отсев не используется, это абсолютно точно, используется "Бионорд". Для примера Красный проспект возьмите – обочины чистые. По магистралям в целом на сегодняшний день ситуацию считаем удовлетворительной", - заявил глава муниципалитета в четверг, 1 декабря.
Ранее в мэрии появление черной грязи на дорогах связали с немытыми колесами техники, которая выезжает со стройплощадок и автомобилями жителей частного сектора, что двигаются по грунтовым проездам, прежде чем выехать на городской асфальт.
С мэром категорически не согласен секретарь общественного совета при региональном Минтрансе Михаил Мезенцев. Он поражается, что дорожные службы, несмотря на длительное отсутствие снегопадов, продолжают действовать по шаблону ситуации с обильными осадками.
"Где-нибудь ещё в России можно увидеть обработанную реагентом дорогу, обильно посыпанную после этого отсевом горных пород? Вряд ли. А в Новосибирске - сплошь и рядом такая "красота". Большая часть автодорог, по которым я сегодня проехал, покрыта толстым слоем чёрной грязи в консистенции пластилина и до сих пор ни у одного деятеля из департамента транспорта не родилось мысли попробовать просто подмести", - констатирует Мезенцев.
В свою очередь, Анатолий Локоть подчеркнул, что не видит необходимости менять схему обработки дорожного покрытия.