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Мэр Новосибирска не заметил грязи на городских улицах после использования "Бионорда"

Сегодня, 09:11
Фото: 1MI
Мэр Новосибирска не заметил грязи на городских дорогах

Анатолий Локоть не видит проблем с использованием "Бионорда" в бесснежные дни

По словам Анатолия Локтя, ему не известно о массовых жалобах новосибирцев на грязные дороги после совместного использования "Бионорда" и отсева. Состояние магистралей города, считает мэр, удовлетворительное

Мэр Новосибирска ответил на жалобы горожан о грязи на дорогах и обочинах, которая, по мнению новосибирцев, образуется из-за совместного использования реагента "Бионорд" и каменной крошки. Зачем вообще бороться со снегом, которого на дорогах давно нет?

"В целом на магистралях у нас отсев не используется, это абсолютно точно, используется "Бионорд". Для примера Красный проспект возьмите – обочины чистые. По магистралям в целом на сегодняшний день ситуацию считаем удовлетворительной", - заявил глава муниципалитета в четверг, 1 декабря.

Ранее в мэрии появление черной грязи на дорогах связали с немытыми колесами техники, которая выезжает со стройплощадок и автомобилями жителей частного сектора, что двигаются по грунтовым проездам, прежде чем выехать на городской асфальт.

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С мэром категорически не согласен секретарь общественного совета при региональном Минтрансе Михаил Мезенцев. Он поражается, что дорожные службы, несмотря на длительное отсутствие снегопадов, продолжают действовать по шаблону ситуации с обильными осадками.

"Где-нибудь ещё в России можно увидеть обработанную реагентом дорогу, обильно посыпанную после этого отсевом горных пород? Вряд ли. А в Новосибирске - сплошь и рядом такая "красота". Большая часть автодорог, по которым я сегодня проехал, покрыта толстым слоем чёрной грязи в консистенции пластилина и до сих пор ни у одного деятеля из департамента транспорта не родилось мысли попробовать просто подмести", - констатирует Мезенцев.

В свою очередь, Анатолий Локоть подчеркнул, что не видит необходимости менять схему обработки дорожного покрытия.

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