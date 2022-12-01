Мэр Новосибирска ответил на жалобы горожан о грязи на дорогах и обочинах, которая, по мнению новосибирцев, образуется из-за совместного использования реагента "Бионорд" и каменной крошки. Зачем вообще бороться со снегом, которого на дорогах давно нет?